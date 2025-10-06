ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
1 хв

У золотій сукні з пікантним декольте: Єва Лонгорія сяяла на доріжці в компанії монакської принцеси

Акторка Єва Лонгорія приїхала до Монако та зустрілася з принцесою.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Єва Лонгорія та принцеса Стефанія

Єва Лонгорія та принцеса Стефанія / © Getty Images

50-річна зірка відвідала благодійний галавечір Monaco Global Gift Gala у Hotel de Paris у Монако, де зустрілася з принцесою Стефанією (сестрою князя Альбера II).

Єва Лонгорія вийшла на червону доріжку в золотій вечірній сукні з глибоким декольте та розсипом каміння, а також квітами на подолі, які були вишиті дорогоцінним камінням. До вбрання Єва підібрала золоті босоніжки на шпильці, одягла золоте кольє та сережки-висячки, які сяяли під спалахами фотокамер. Зірка розпустила волосся, уклавши його центральним проділом і зробила виразний вечірній макіяж.

Єва Лонгорія та принцеса Стефанія / © Getty Images

Єва Лонгорія та принцеса Стефанія / © Getty Images

60-річна принцеса Стефанія була в чорній сукні на одне плече, декорованій дорогоцінною брошкою, з невеликим струмливим шлейфом, і взута в лаковані туфлі-човники на підборах. У неї у вухах були сережки-висячки, легкий макіяж на обличчі, проста зачіска та окуляри.

Єва поділилася в Instagram відео із заходу, написавши:

«Який чудовий вечір! Я так пишаюся командою, що організувала галавечір @globalgiftfoundation, і всіма, хто підтримує нашу справу! 🤍 Окреме дякую @hoteldeparismc, @apmmonaco та @montecarlosbm! # mymontecarlo».

Нагадаємо, раніше ми показували, який розкішний образ для появи на церемонії обрала княгиня Монако Шарлін.

Дата публікації
Кількість переглядів
125
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie