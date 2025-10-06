У золотій сукні з пікантним декольте: Єва Лонгорія сяяла на доріжці в компанії монакської принцеси

Єва Лонгорія та принцеса Стефанія / © Getty Images

50-річна зірка відвідала благодійний галавечір Monaco Global Gift Gala у Hotel de Paris у Монако, де зустрілася з принцесою Стефанією (сестрою князя Альбера II).

Єва Лонгорія вийшла на червону доріжку в золотій вечірній сукні з глибоким декольте та розсипом каміння, а також квітами на подолі, які були вишиті дорогоцінним камінням. До вбрання Єва підібрала золоті босоніжки на шпильці, одягла золоте кольє та сережки-висячки, які сяяли під спалахами фотокамер. Зірка розпустила волосся, уклавши його центральним проділом і зробила виразний вечірній макіяж.

60-річна принцеса Стефанія була в чорній сукні на одне плече, декорованій дорогоцінною брошкою, з невеликим струмливим шлейфом, і взута в лаковані туфлі-човники на підборах. У неї у вухах були сережки-висячки, легкий макіяж на обличчі, проста зачіска та окуляри.

Єва поділилася в Instagram відео із заходу, написавши:

«Який чудовий вечір! Я так пишаюся командою, що організувала галавечір @globalgiftfoundation, і всіма, хто підтримує нашу справу! 🤍 Окреме дякую @hoteldeparismc, @apmmonaco та @montecarlosbm! # mymontecarlo».

