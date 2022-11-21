У золотому боді і штанях-палацо: Мішель Обама у стильному луку відвідала токшоу

Колишня перша леді США вийшла у світ у вбранні від бренду Michael Kors.

Мішель Обама стала гостею "Пізнього шоу зі Стівеном Колбертом". У студії вона з'явилася у стильному образі від Michael Kors.

На експершій леді було золоте боді, розшите паєтками, і штани-палацо кольору слонової кості. Вбрання Обама доповнила атласними світлими босоніжками і тонким шкіряним ремінцем.

Мішель Обама / Фото: Getty Images

Волосся Мішель зібрала у низький пучок і зробила макіяж із акцентом на пишних віях. У вухах у неї були геометричні сережки, пальці вона прикрасила масивними каблучками. Довгий манікюр і темно-синій педикюр завершили аутфіт Обами.

Нагадаємо, а на ранковому шоу Today експерша леді постала у костюмі яскравого канаркового кольору від нью-йоркського бренду Proenza Schouler. Він складався із жакету із золотими ґудзиками і штанів-кльош із розрізами.

Читайте також: