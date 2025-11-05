- Дата публікації
У золотому костюмі і з бездоганним укладанням: 87-річна королева Софія побувала в театрі
Королева Софія відвідала 40-ву церемонію вручення премії у галузі живопису та благодійний концерт у театрі «Реал» у Мадриді.
Нещодавно відсвяткувавши 87-річчя іспанська королева та мати короля Філіпа VI вирушила на черговий світський захід. На відміну від її чоловіка — короля Хуан Карлоса I, який утік із країни після того, як випливли корупційні скандали, пов’язані з часом його правління, його дружина продовжує виконувати свій обов’язок.
Софія з’явилася на заході у золотому спідничному костюмі-трійці, прикрашеному квітами та доповненому сумкою відтінку металік, шарфом та туфлями зі світлої шкіри. У королеви була зроблена бездоганна зачіска та легкий макіяж, вона також одягла сережки-висячки та перлинне кольє з двох ниток.
Нагадаємо, нещодавно ми згадували, як її чоловік Хуан Карлос 1975 року став королем Іспанії і якою була церемонія його сходження на престол, на якій Софія також була присутня.