У золотому образі та із смарагдовою сумкою: герцогиня Софі сходила з чоловіком до театру

Герцогиня Софі повернулася до Великої Британії з Франції, де вона відвідувала Олімпійські ігри 2024 року.

У середу ввечері 59-річна Софі разом із чоловіком принцом Едвардом з'явилася на спеціальній виставі в Лондоні в театрі Уемблі Парк, організованій на підтримку Orpheus Centre.

Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард, герцог Единбурзький / Фото: Getty Images

Центр "Орфей" — благодійна організація для людей з обмеженими можливостями, покровителем якої є герцог Единбурзький, а також спеціалізований коледж мистецтв у Сурреї для молодих людей з обмеженими можливостями (18-25 років), мета якого — надати їм можливості для особистісного розвитку за допомогою виконавського мистецтва та інших видів навчання, щоб вони могли робити усвідомлений вибір щодо свого майбутнього та набувати навичок, необхідних для більш незалежного життя в суспільстві.

Софі мала дуже незвичайний вигляд у шовковій максісукні від Matelier, до якої підібрала смарагдову сумку Vintage Peacock того ж бренду та шкіряні еспадрильї Jimmy Choo. Герцогиня зібрала волосся в низьку зачіску, одягла сережки-висячки із золота Giulia Barela і по кілька браслетів на зап'ястях і зробила досить виразний макіяж.

Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард, герцог Единбурзький / Фото: Getty Images

Її чоловік принц Едвард одягнув чорний піджак, білу сорочку та сірі штани.

Нагадаємо, раніше ми показували вам один з образів герцогині Софі з Олімпіади в Парижі, де вона з'явилася в квітковій сукні від Erdem довжини міді, поєднуючи її з білими еспадрильями Penelope Chilvers.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Хто ще з королівських осіб полюбляє носити еспадрильї влітку читайте детальніше.

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