У золотому топі та штанях до тону: королева Максима сяяла на музичному фестивалі

Королева Максима / © Getty Images

Максима відвідала музичний фестиваль у стилі Benidorm Fest, що надає майданчик для артистів-початківців. На цьому святковому заході Її Величність з’явилася в топі з вирізом на одне плече від Claes Iversen золотого відтінку з поясом, що підкреслює талію, який вже раніше носила, підібрала до нього штани до тону та сумку Sophie Habsburg.

Королева розпустила біляве волосся, зробивши укладання легкими хвилями, на її обличчі був макіяж, а у вухах золоті сережки-висячки.

Королева Максима на фестивалі / © Getty Images

Максима вийшла на сцену, щоб підбадьорити учасників та наголосити на важливості цих майданчиків для менш відомих музичних виконавців.

Нагадаємо, цього тижня король та королева Нідерландів провели кілька новорічних бенкетів у палаці для високопоставлених гостей.