У золотому топі та штанях до тону: королева Максима сяяла на музичному фестивалі
Королева Нідерландів виступила на сцені під час церемонії відкриття фестивалю Eurosonic Noorderslag у Гронінгені.
Максима відвідала музичний фестиваль у стилі Benidorm Fest, що надає майданчик для артистів-початківців. На цьому святковому заході Її Величність з’явилася в топі з вирізом на одне плече від Claes Iversen золотого відтінку з поясом, що підкреслює талію, який вже раніше носила, підібрала до нього штани до тону та сумку Sophie Habsburg.
Королева розпустила біляве волосся, зробивши укладання легкими хвилями, на її обличчі був макіяж, а у вухах золоті сережки-висячки.
Максима вийшла на сцену, щоб підбадьорити учасників та наголосити на важливості цих майданчиків для менш відомих музичних виконавців.
Нагадаємо, цього тижня король та королева Нідерландів провели кілька новорічних бенкетів у палаці для високопоставлених гостей.