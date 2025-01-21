У золотому жакеті та з ідеальним манікюром: королева Софія сходила на концерт

Королева Іспанії Софія – мати короля Філіпа VI, який нині править, повернулася до виконання своїх обов'язків після новорічних канікул.

Королева відвідала благодійний концерт на підтримку жертв повені у Валенсії у Королівському театрі у Мадриді.

86-річна Софія одягла золотий короткий жакет, до тону якого підібрала класичні штани та чорне взуття. Королева зробила свою фірмову зачіску, легкий макіяж на обличчі, одягла перлинні сережки-цвяшки та перлинне кольє на шию. Королева дуже любить різні прикраси, тому до образу вона підібрала ще кілька ланцюжків на шию, безліч браслетів на зап'ястя, брошку у вигляді квітки пришпилила до жакета і зробила французький манікюр.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Також нещодавно ми показували вам новий вихід невістки Софії – королеви Летиції. Вона відвідала 19-у церемонію вручення жіночої премії Dexeus, де сяяла у червоній сукні з широким поясом на талії.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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