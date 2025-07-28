- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 658
- Час на прочитання
- 1 хв
У золотих босоніжках і довгій сукні з пальмами: Іванка Трамп в елегантному образі з'явилася у Лондоні
Донька президента США приїхала до Великої Британії.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram світлини свого елегантного образу з поїздки до Лондона.
Перед фотокамерою вона постала у білій довгій сукні на тонких бретельках і з синім принтом пальм. На ній також була така сама накидка. Вбрання Іванка скомбінувала із золотистими босоніжками і золотим клатчем-футляром.
Трамп уклала волосся у мякі локонами і зробила улюблений макіяж із акцентом на очах. Лук вона завершила лаконічними прикрасами з діамантами.
Нагадаємо, Іванка Трамп показала милі фото зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером із поїздки до Скелястих гір.