У золотих босоніжках і довгій сукні з пальмами: Іванка Трамп в елегантному образі з'явилася у Лондоні

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

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Іванка Трамп опублікувала в Instagram світлини свого елегантного образу з поїздки до Лондона.

Перед фотокамерою вона постала у білій довгій сукні на тонких бретельках і з синім принтом пальм. На ній також була така сама накидка. Вбрання Іванка скомбінувала із золотистими босоніжками і золотим клатчем-футляром.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Трамп уклала волосся у мякі локонами і зробила улюблений макіяж із акцентом на очах. Лук вона завершила лаконічними прикрасами з діамантами.

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Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трамп показала милі фото зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером із поїздки до Скелястих гір.