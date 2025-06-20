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У золотих туфлях і смугастому костюмі з люрексом: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на ділових переговорах
Політикиня в ефектному луку з'явилася у Канаді.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні перед початком саміту G7 у канадському місті Кананаскісі зустрілася із прем’єр-міністр Великої Британії Кіром Стармером.
Там Мелоні з’явилася у бежевому костюмі у білу смужку і з золотим люрексом та бежевому топі. Вбрання політикиня скомбінувала із золотими лакованими туфлями на шпильках.
У неї було ідеально рівне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж, манікюр кольору гнилої вишні і сережки-кільця у вухах.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні на діловій зустрічі з’явилася у замшевому бежевому жакеті, кремовому ажурномі топі, під яким була біла білизна, і білих штанях-кльош.