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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

У золотисто-бежевому жакеті і квітковій спідниці: дружину прем'єра Канади сфотографували в аеропорту Анкари

Діана Фокс Карні обрала для перельоту жіночний літній образ у світлих відтінках.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Марк і Діана Карні

Марк і Діана Карні / © Associated Press

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні зі своєю дружиною Діаною Фокс Карні прибув до Анкари, де стартував саміт НАТО.

Марк і Діана Карні / © Associated Press

Марк і Діана Карні / © Associated Press

Для офіційної поїздки Діана обрала жіночний ансамбль, який поєднав класичний крій і літню палітру. На ній був вкорочений жакет золотисто-бежевого відтінку з металізованим блиском, великими ґудзиками в тон, накладними кишенями й рукавами три чверті. Манжети були оздоблені тонкими декоративними вставками.

Марк і Діана Карні / © Associated Press

Марк і Діана Карні / © Associated Press

Жакет Діана поєднала з жовтою спідницею міді, прикрашеною ніжним квітковим принтом у біло-зеленій гамі, а також зі світло-коричневими замшевими балетками зі шкіряними носками.

Марк і Діана Карні / © Associated Press

Марк і Діана Карні / © Associated Press

Вона зробила укладання з прикореневим об’ємом, прикрасила руки білим годинником і лаконічною каблучкою.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
105
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