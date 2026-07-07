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У золотисто-бежевому жакеті і квітковій спідниці: дружину прем'єра Канади сфотографували в аеропорту Анкари
Діана Фокс Карні обрала для перельоту жіночний літній образ у світлих відтінках.
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні зі своєю дружиною Діаною Фокс Карні прибув до Анкари, де стартував саміт НАТО.
Для офіційної поїздки Діана обрала жіночний ансамбль, який поєднав класичний крій і літню палітру. На ній був вкорочений жакет золотисто-бежевого відтінку з металізованим блиском, великими ґудзиками в тон, накладними кишенями й рукавами три чверті. Манжети були оздоблені тонкими декоративними вставками.
Жакет Діана поєднала з жовтою спідницею міді, прикрашеною ніжним квітковим принтом у біло-зеленій гамі, а також зі світло-коричневими замшевими балетками зі шкіряними носками.
Вона зробила укладання з прикореневим об’ємом, прикрасила руки білим годинником і лаконічною каблучкою.