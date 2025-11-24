У золотистих сукнях та розкішних прикрасах: племінниці принцеси Діани відвідали галавечір

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер приїхали на світський захід у золотому вбранні. Леді Амелія одягла максісукню з американською проймою, яка була розшита камінням та бісером і була з прозорим подолом. Образ дівчина доповнила великими сережками-вісячками зі смарагдами та діамантами, волосся зібрала в тугий пучок і зробила макіяж.

Її сестра леді Еліза була в сукні-бюстьє золотистого відтінку з великим камінням по всьому одязі, вона доповнила її коштовним кольє на шиї та сережками-люстрами. Волосся дівчина зібрала частково ззаду шпилькою і зробила легкий макіяж.

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Також раніше у Досі племінниці принцеси Діани у розкішних вечірніх сукнях з’явилися на фешнцеремонії Fashion Trust Arabia 2025.

