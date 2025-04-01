У жовтій сукні та крислатому капелюсі: королева Матильда з чоловіком Філіпом вирушили в Азію

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

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Монарша пара прибула на запрошення президента республіки В’єтнам Ліонг Кіонга. Програма візиту включає різні дипломатичні, економічні та культурні зустрічі та заходи. Державний візит знаменує кульмінацію 50-річчя дипломатичних відносин між В’єтнамом і Бельгією.

Для першої появи на публіці королева Матильда обрала вбрання насиченого жовтого кольору від улюбленого бренду Maison Natan, яке Її Величність доповнила крислатим гірчичним капелюхом Fabienne Delvigne, клатчем і рукавичками до тону, а також замшевими туфлями. У вухах королеви були сережки у вигляді листя золотого кольору, вона зібрала волосся в зачіску і зробила лаконічний макіяж.

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

До речі, у цій самій сукні королева з’являлася на святкуванні Національного дня Бельгії 2022 року.

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Король Філіп віддав перевагу темному костюму, поєднуючи його з білою сорочкою і синьою краваткою в принт.

Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images