- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 298
- Час на прочитання
- 1 хв
У жовтій сукні та крислатому капелюсі: королева Матильда з чоловіком Філіпом вирушили в Азію
Король і королева Бельгії розпочали свій державний візит до В’єтнаму.
Монарша пара прибула на запрошення президента республіки В’єтнам Ліонг Кіонга. Програма візиту включає різні дипломатичні, економічні та культурні зустрічі та заходи. Державний візит знаменує кульмінацію 50-річчя дипломатичних відносин між В’єтнамом і Бельгією.
Для першої появи на публіці королева Матильда обрала вбрання насиченого жовтого кольору від улюбленого бренду Maison Natan, яке Її Величність доповнила крислатим гірчичним капелюхом Fabienne Delvigne, клатчем і рукавичками до тону, а також замшевими туфлями. У вухах королеви були сережки у вигляді листя золотого кольору, вона зібрала волосся в зачіску і зробила лаконічний макіяж.
До речі, у цій самій сукні королева з’являлася на святкуванні Національного дня Бельгії 2022 року.
Король Філіп віддав перевагу темному костюму, поєднуючи його з білою сорочкою і синьою краваткою в принт.