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У жовтій сукні та квіткових сережках: королева Максима приїхала на випускній дочки
Молодша дочка короля та королеви Нідерландів — принцеса Аріана — закінчила навчання в коледжі в Уельсі.
Король Віллем-Олександр та королева Максима відвідали випускний дочки в United World College Adriatic в Уельсі та поділилися знімками в Instagram.
«Принцеса Аріана склала іспити на ступінь міжнародного бакалавра у United World College Adriatic. Сьогодні школа відзначає закінчення екзаменаційного періоду традиційною церемонією випуску та закриття навчального року. Результати іспитів очікуються на початку липня», — йдеться у повідомленні нідерландського королівського палацу.
Королева Максима приїхала на випускній дочки в жовтій сукні з принтом від Zimmermann, з широким поясом Oscar de la Renta на талії, взута в босоніжки Maison Valentino, її волосся було розпущене, а у вухах були квіткові сережки від Zara. Король одягнув пісочний класичний костюм, блакитну сорочку і краватку в принт.
Принцеса Аріана була у фіолетовій максісукні від Twinset з V-подібним вирізом на декольте. Вона доповнила свій лук гостроносими туфлями на підборах і золотою підвіскою на шиї, а також великими сережками-кільцями.
Нагадаємо, раніше ми розповідали докладніше, хто така принцеса Аріана Нідерландська.