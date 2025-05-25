У жовтій сукні та квіткових сережках: королева Максима приїхала на випускній дочки

Королева Максима з чоловіком та дочкою / © Instagram королівської родини Нідерландів

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Король Віллем-Олександр та королева Максима відвідали випускний дочки в United World College Adriatic в Уельсі та поділилися знімками в Instagram.

«Принцеса Аріана склала іспити на ступінь міжнародного бакалавра у United World College Adriatic. Сьогодні школа відзначає закінчення екзаменаційного періоду традиційною церемонією випуску та закриття навчального року. Результати іспитів очікуються на початку липня», — йдеться у повідомленні нідерландського королівського палацу.

Король Віллем-Олександр і королева Максима з дочкою принцесою Аріаною / © Instagram королівської родини Нідерландів

Королева Максима приїхала на випускній дочки в жовтій сукні з принтом від Zimmermann, з широким поясом Oscar de la Renta на талії, взута в босоніжки Maison Valentino, її волосся було розпущене, а у вухах були квіткові сережки від Zara. Король одягнув пісочний класичний костюм, блакитну сорочку і краватку в принт.

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Принцеса Аріана була у фіолетовій максісукні від Twinset з V-подібним вирізом на декольте. Вона доповнила свій лук гостроносими туфлями на підборах і золотою підвіскою на шиї, а також великими сережками-кільцями.

Принцеса Аріана / © Instagram королівської родини Нідерландів

Нагадаємо, раніше ми розповідали докладніше, хто така принцеса Аріана Нідерландська.