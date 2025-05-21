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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У жовтій сукні та своїх весільних сережках: принцеса Кейт сяяла на садовій вечірці

Принцеса Уельська вперше за два роки відвідала садову вечірку у Букінгемському палаці разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт та Вільям Уельські

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт та Вільям вшановували гостей у садах Букінгемського палацу. Це перша садова вечірка цього року, яку відвідало подружжя. Востаннє Кейт відвідувала цей сезонний захід 2023 року.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса з’явилася в жовтій сукні від Emilia Wickstead і капелюсі Philip Treacy, сукню Кейт вже носила на службі подяки на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II 2022 року, а капелюх одягала в день весілля принца Гаррі і Меган Маркл у травні. Також Кейт носила свої весільні сережки Robinson Pelham — це подарунок її батьків Керол та Майкла Міддлтонів.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Кетрін мала гарну зачіску, зібрану в низький пучок, а на обличчі макіяж у натуральних відтінках.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принц Вільям мав елегантний вигляд у фраку та циліндрі, а в руках ніс парасольку-тростину.

На садовій вечірці цього дня також були герцогиня Единбурзька Софі, принц Едвард, принцеса Євгенія та Зара Тіндалл.

Принц Вільям і принцеса Кейт, принц Едвард і герцогиня Софі / © Associated Press

Принц Вільям і принцеса Кейт, принц Едвард і герцогиня Софі / © Associated Press

Нагадаємо, на перших двох садових вечірках були присутні король Чарльз та королева Камілла, але вчора вони захід пропустили, оскільки вирушили з візитом у Canada House у Лондоні.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

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