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У жовтій сукні та своїх весільних сережках: принцеса Кейт сяяла на садовій вечірці
Принцеса Уельська вперше за два роки відвідала садову вечірку у Букінгемському палаці разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом.
Кейт та Вільям вшановували гостей у садах Букінгемського палацу. Це перша садова вечірка цього року, яку відвідало подружжя. Востаннє Кейт відвідувала цей сезонний захід 2023 року.
Принцеса з’явилася в жовтій сукні від Emilia Wickstead і капелюсі Philip Treacy, сукню Кейт вже носила на службі подяки на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II 2022 року, а капелюх одягала в день весілля принца Гаррі і Меган Маркл у травні. Також Кейт носила свої весільні сережки Robinson Pelham — це подарунок її батьків Керол та Майкла Міддлтонів.
Кетрін мала гарну зачіску, зібрану в низький пучок, а на обличчі макіяж у натуральних відтінках.
Принц Вільям мав елегантний вигляд у фраку та циліндрі, а в руках ніс парасольку-тростину.
На садовій вечірці цього дня також були герцогиня Единбурзька Софі, принц Едвард, принцеса Євгенія та Зара Тіндалл.
Нагадаємо, на перших двох садових вечірках були присутні король Чарльз та королева Камілла, але вчора вони захід пропустили, оскільки вирушили з візитом у Canada House у Лондоні.