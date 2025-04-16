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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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106
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У жовто-блакитному вбранні: принцеса Вікторія з'явилася на державному банкеті в Амстердамі

Принцесі вирішила на цей захід одягнути не вечірню сукню, а яскравий ансамбль.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Вікторія

Принцеса Вікторія / © Getty Images

Султан Омана відвідав Нідерланди із державним візитом. Прибув він до цієї країни на запрошення короля Віллема-Александра. Увечері, 15 квітня, король і королева влаштували державний банкет у Королівському палаці в Амстердамі на честь гостя, на якому були також принцеса Катаріна-Амалія і двоюрідний брат короля — принц Хайме Бурбон-Пармський і його дружина принцеса Вікторія.

Принц Хайме Бурбон-Пармський та його дружина принцеса Вікторія / © Getty Images

Принц Хайме Бурбон-Пармський та його дружина принцеса Вікторія / © Getty Images

Пара привернула увагу, оскільки вони не часті гості на подібних заходах. Однак образ Вікторії нас зачарував — принцеса вбралася в жовто-блакитний ансамбль, який доповнила тіарою з діамантами та сапфірами.

Рукави блузи Вікторія трохи підвернула через що образ став розслабленішим та цікавішим. Також вона доповнила лук клатчем та яскравими туфлями малинового кольору. На зап’ястях принцеси можна побачити браслети.

Принцеса Вікторія / © Getty Images

Принцеса Вікторія / © Getty Images

У шлюбі пара від 2013 року: 3 жовтня відбулася цивільна церемонія одруження у Вейк-бей-Дюрстеді, а церковна — 5 жовтня у церкві Богоматері в Апелдорні. У подружжя народилися дві дочки: принцеса Зіта Клара та іринцеса Глорія Ірена.

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