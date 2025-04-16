У жовто-блакитному вбранні: принцеса Вікторія з'явилася на державному банкеті в Амстердамі

Принцеса Вікторія / © Getty Images

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Султан Омана відвідав Нідерланди із державним візитом. Прибув він до цієї країни на запрошення короля Віллема-Александра. Увечері, 15 квітня, король і королева влаштували державний банкет у Королівському палаці в Амстердамі на честь гостя, на якому були також принцеса Катаріна-Амалія і двоюрідний брат короля — принц Хайме Бурбон-Пармський і його дружина принцеса Вікторія.

Принц Хайме Бурбон-Пармський та його дружина принцеса Вікторія / © Getty Images

Пара привернула увагу, оскільки вони не часті гості на подібних заходах. Однак образ Вікторії нас зачарував — принцеса вбралася в жовто-блакитний ансамбль, який доповнила тіарою з діамантами та сапфірами.

Рукави блузи Вікторія трохи підвернула через що образ став розслабленішим та цікавішим. Також вона доповнила лук клатчем та яскравими туфлями малинового кольору. На зап’ястях принцеси можна побачити браслети.

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Принцеса Вікторія / © Getty Images

У шлюбі пара від 2013 року: 3 жовтня відбулася цивільна церемонія одруження у Вейк-бей-Дюрстеді, а церковна — 5 жовтня у церкві Богоматері в Апелдорні. У подружжя народилися дві дочки: принцеса Зіта Клара та іринцеса Глорія Ірена.