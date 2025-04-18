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У жилеті і стильних штанях: леді Кітті Спенсер сходила на теніс
Леді Кітті Спенсер сходила на тенісний чемпіонат, що проходить у Монако.
Старша дочка графа Чарльза Спенсера поділилася фото із заходу у своєму Instagram.
Леді Кітті приїхала на змагання у молочно-білому короткому жителі та штанях з гумкою на високій талією, у неї було розпущене біляве волосся, а на обличчі були сонцезахисні окуляри.
Кітті Спенсер у березні минулого року стала мамою і тепер рідше з’являється у світському суспільстві. Минулого виходу леді Кітті відвідала фотокол X Aniversario Del Reto Pelayo Vida в одному з фешенебельних ресторанів Мадрида, де з’явилася в чорній сукні з шифону з V-подібним декольте.