У жилеті і стильних штанях: леді Кітті Спенсер сходила на теніс

Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер

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Старша дочка графа Чарльза Спенсера поділилася фото із заходу у своєму Instagram.

Леді Кітті приїхала на змагання у молочно-білому короткому жителі та штанях з гумкою на високій талією, у неї було розпущене біляве волосся, а на обличчі були сонцезахисні окуляри.

Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер у березні минулого року стала мамою і тепер рідше з’являється у світському суспільстві. Минулого виходу леді Кітті відвідала фотокол X Aniversario Del Reto Pelayo Vida в одному з фешенебельних ресторанів Мадрида, де з’явилася в чорній сукні з шифону з V-подібним декольте.

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Кітті Спенсер / © Getty Images