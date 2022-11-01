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Убралися в костюми: княгиня Шарлін показала фото дітей на святкуванні Геловіна

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Убралися в костюми: княгиня Шарлін показала фото дітей на святкуванні Геловіна

Княгиня Шарлін з дочкою принцесою Габріеллою / Фото: Getty Images

Княгиня Монако Шарлін поділилася у своєму Instagram новим знімком дітей та показала їх одягненими у святкові костюми до Геловіна.

Цього року двоє дітей князя Альбера II та княгині Шарлін – принц Жак та принцеса Габріелла – обрали традиційні костюми для святкування.

7-річні близнюки княжої пари мали дуже яскравий вигляд. Принц Жак був схожий на вампіра з гримом на обличчі, а його сестра принцеса Габріелла, одягнена в гарбузову сукню та пов'язку на голові теж із гарбузом.

"Щасливого Гелловіна", — так підписала знімок їхня мати Шарлін.

Сама вона вбиратися на свято не стала, як і її чоловік Альберт. Якось князь Монако розповідав, що його діти зовсім не бояться примар, мабуть тому, що часто бачать таких героїв у мультфільмах.

Нагадаємо, раніше напередодні канікул княгиня Шарлін ділилася новими знімками своїх дітей у шкільній формі.

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