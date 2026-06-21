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Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Уельські показали милий портрет принца Вільяма з дочкою принцесою Шарлоттою з нагоди дня народження та дня батька

У принца Уельського Вільяма сьогодні є багато приводів для святкування.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Вільям та принцеса Шарлотта

Принц Вільям та принцеса Шарлотта / © Instagram принца і принцеси Уельских

Майбутній король Великої Британії сьогодні святкує свій 44-й день народження та День батька разом із принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

З цієї нагоди сім'я Уельських та Кенсінгтонський палац оприлюднили портрет у неділю вранці, відзначивши таким чином і день народження Вільяма, і День батька зворушливою шаною його ролі.

На зворушливій фотографії Вільям, сяючий від щастя, обіймає свою доньку принцесу Шарлотту в садах Кенсінгтонського палацу після повернення з параду Trooping the Colour 13 червня.

Принц і принцеса Уельські були присутні на параді Trooping the Colour разом зі своїми трьома дітьми – 12-річним принцом Джорджем, Шарлоттою та 8-річним принцом Луї – на балконі Букінгемського палацу.

Британська королівська родина на параді Trooping the Colour / © Associated Press

Британська королівська родина на параді Trooping the Colour / © Associated Press

У підписі було написано: «З днем ​​народження та Днем батька найкращого тата у світі! Ми тебе дуже любимо. C, G, C і L (рожеві серця)», і все це було підписано ініціалами принцеси Уельської, Джорджа, Шарлотти та Луї.

Фото авторства королівського фотографа Метта Портеуса.

Нагадаємо, ми показували, як зворушливо принцеса Кейт привітала принца Вільяма з днем народження минулого року.

Вільям та Кейт Уельські / © Getty Images

Вільям та Кейт Уельські / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
301
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