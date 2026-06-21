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Уельські показали милий портрет принца Вільяма з дочкою принцесою Шарлоттою з нагоди дня народження та дня батька
У принца Уельського Вільяма сьогодні є багато приводів для святкування.
Майбутній король Великої Британії сьогодні святкує свій 44-й день народження та День батька разом із принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.
З цієї нагоди сім'я Уельських та Кенсінгтонський палац оприлюднили портрет у неділю вранці, відзначивши таким чином і день народження Вільяма, і День батька зворушливою шаною його ролі.
На зворушливій фотографії Вільям, сяючий від щастя, обіймає свою доньку принцесу Шарлотту в садах Кенсінгтонського палацу після повернення з параду Trooping the Colour 13 червня.
Принц і принцеса Уельські були присутні на параді Trooping the Colour разом зі своїми трьома дітьми – 12-річним принцом Джорджем, Шарлоттою та 8-річним принцом Луї – на балконі Букінгемського палацу.
У підписі було написано: «З днем народження та Днем батька найкращого тата у світі! Ми тебе дуже любимо. C, G, C і L (рожеві серця)», і все це було підписано ініціалами принцеси Уельської, Джорджа, Шарлотти та Луї.
Фото авторства королівського фотографа Метта Портеуса.
Нагадаємо, ми показували, як зворушливо принцеса Кейт привітала принца Вільяма з днем народження минулого року.