Уельські в Північній Ірландії: принцеса Кейт сяяла, тримаючи чергове немовля на руках (відео)

Принцеса Уельська другий день поспіль бере на руки чужих дітей. Вчора в цей момент поруч був її чоловік принц Вільям. І, схоже, він теж був дуже схвильований.

Принц та принцеса Уельські вчора прибули до Північної Ірландії з одноденним візитом. У Каррікфергусі, коли принцеса спілкувалася з людьми, одна жінка була з дитиною і Кетрін пощастило взяти малюка на руки.

Тримаючи на руках немовляти Джайлза Талбота-Ерасуса, принцеса сказала його матері: "Я продовжую думати, що Луї ще дитина, але зараз він великий хлопчик. Просто здається, що це було вчора".

У цей момент принц Вільям стояв поруч і жартував. Раніше в ЗМІ неодноразово писали про те, що Кейт дуже любить дітей і щоразу, коли бере їх на руки, почувається задумливою. Проте її чоловік визначився, що не хоче більше заводити дітей.

Відео із заходу поділився Daily Mail.

Буквально день тому принцеса Уельська відвідувала пологове відділення в Сурреї, і там у відділенні недоношених дітей одна з породіль запропонувала принцесі потримати її дочку Бьянку на руках. Кейт відповіла: "А можна?" І, звичайно, їй дозволили і вона взяла немовля на руки.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Під час візиту до лікарні принцеса дізналася все про комплексну підтримку, яка надається вагітним жінкам та молодим мамам.

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