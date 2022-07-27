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Ух яка: Глое Кардашян у камуфляжному купальнику похизувалася великими сідницями

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Ух яка: Глое Кардашян у камуфляжному купальнику похизувалася великими сідницями

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

38-річна зірка реаліті потішила фанів знімками зі свого райського відпочинку на острові.

Глое Кардашян опублікувала нову порцію світлин зі свого відпочинку. Цього разу красуня влаштувала собі фотосет у суцільному купальнику з камуфляжним принтом.

Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Зірка реаліті похизувалася своєю пишною п'ятою точкою, позуючи на катері.

Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Ще Кардашян продемонструвала, як на ній сидить синій купальник.

Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Пляжний лук вона доповнила стильними чорними окулярами.

Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

На деяких фото разом із Глое зазнімкована її донька Тру.

Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Нагадаємо, минулого разу Кардашян похизувалася пишними формами у рожевому бікіні.

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