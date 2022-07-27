Ух яка: Глое Кардашян у камуфляжному купальнику похизувалася великими сідницями

38-річна зірка реаліті потішила фанів знімками зі свого райського відпочинку на острові.
Глое Кардашян опублікувала нову порцію світлин зі свого відпочинку. Цього разу красуня влаштувала собі фотосет у суцільному купальнику з камуфляжним принтом.
Зірка реаліті похизувалася своєю пишною п'ятою точкою, позуючи на катері.
Ще Кардашян продемонструвала, як на ній сидить синій купальник.
Пляжний лук вона доповнила стильними чорними окулярами.
На деяких фото разом із Глое зазнімкована її донька Тру.
Нагадаємо, минулого разу Кардашян похизувалася пишними формами у рожевому бікіні.
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