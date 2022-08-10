Вау, яка: Гайді Клум білою мінісукнею підкреслила засмаглі ноги

Німецька супермодель 90-х в ефектному образі приїхала на талант-шоу, суддею якого вона є.
У Лос-Анджелесі в об'єктиви папараці потрапила Гайді Клум, коли приїхала на чергові знімання шоу "Америка шукає таланти".
Модель, як завжди, мала прекрасний вигляд. Цього разу вона одягла білу мінісукню з оборками, яка чудово сиділа на її стрункій фігурі і підкреслила її гарні засмаглі ноги.
Вбрання Клум скомбінувала з білими мюлі на шпильках і білою сумкою, яку одягла через плече.
Волосся зірки було ідеально рівно укладене, а на обличчі були стильні окуляри у білій оправі. Довгий нюдовий манікюр і каблучки завершили лук Клум.
До слова, Гайді обожнює короткі вбрання. У день прем'єри 17-го сезону шоу талантів вона сяяла у мініатюрній рожевій сукні з об'ємним воланом-рукавом на плечі, яку поєднала із рожевими босоніжками на шпильках.
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