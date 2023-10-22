Укладаємо чубок-шторку, як у принцеси Кейт: стиліст поділився лайфгаком

Як отримати такі ідеальні вільні хвилі та зберегти зачесаний набік чубок, як у принцеси Уельської, розповів королівський стиліст.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Кейт обрізала чубок-шторку, а довге волосся тепер часто накручує гарними локонами. Стиліст Майкл Ван Кларк, який отримав нагороду, як стиліст принцеси Діани в 80-х, розповів, що такий чубчик, як у Кетрін вимагає трохи більшого догляду, але він дуже універсальний. А також розповів, як укласти волосся, зробивши таку саму зачіску, як у принцеси Кейт.

"Вам потрібно використовувати великі щипці, праски або, що ще краще, використовувати версію без нагріву, обернувши волосся м'якими бігуді або навіть поясом для махрового халата. Насправді це дуже легко зробити! По суті, це повторює стару ідею обгортання волосся ганчірками, але це працює", — каже він.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Для укладання чубчика стиліст пропонує використовувати круглу щітку та фен. Тільки будьте обережні і не завивайте надто багато локонів. Вона має мати вигляд, ніби вона впала природним чином.

Раніше, нагадаємо, ми ділилися лайфгаками, як зробити ваше волосся таким красивим, як у Кейт Міддлтон.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Читайте також: