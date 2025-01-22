Минулого тижня принцеса Уельська Кетрін здійснила душевний візит до Королівської лікарні Марсдена в Лондоні, де вона раніше проходила лікування від раку.

Для виходу Кейт обрала пальто, пошите на замовлення Blaze Milano та туфлі Russell & Bromley, а образ доповнила сумкою Asprey "Morgan".

Зв'язок бренду Asprey з британською королівською сім'єю сягає 1800-х років, коли королева Вікторія (яка, до речі, померла 22 січня), видала бренду перший королівський ордер. Від того часу Asprey мав королівський ордер від кожного британського монарха, зокрема і королеви Єлизавети II, а також від кількох глав іноземних держав.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Компанія також реалізує благодійну програму, яка підтримує різноманітні благодійні організації, що, ймовірно, є ще одним аспектом, який приваблює Кейт. Вихід принцеси із сумкою бренду став ще одним його успіхом.

"Asprey неймовірно задоволений тим, що принцеса Уельська взяла шкіряну сумочку Morgan для візиту до Королівського госпіталя Марсдена", — розповів Боббі Гілл, директор з продажу VIP-послуг, виданню Daily Mail.

"Вона є відданою прихильницею британських брендів і у випадку з Asprey уособлює майбутнє того особливого історичного зв'язку, який бренд підтримує з королівською родиною".

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Принцеса вже давно є шанувальницею колекцій ювелірних виробів та виробів зі шкіри від Asprey, у її колекції є п'ять пар сережок, два намиста, і дві сумки.

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