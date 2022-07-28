Уклін королівській сім'ї: що означає ім'я новонародженої дочки Піппи Міддлтон

Ще в червні молодша сестра герцогині Кембриджської — Піппа Міддлтон - стала мамою втретє. Вона народила доньку, ім'я якої нещодавно було озвучено у західних ЗМІ.

Ми розповідали, що Піппа та її чоловік Джеймс Меттьюз назвали дочку Роуз. "Роуз - ім'я деяких членів королівської сім'ї протягом століть, включаючи Марію Тюдор, відому як "Марія Роуз", королева Франції", — пише Mirror.

Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюз / Фото: Getty Images

Це ім'я має латинське походження, з англійського "Rose" означає квітку троянди і є квіткою місяця червня, коли і народилася малеча.

Також ім'я Роуз було другим у сестри королеви Єлизавети II – принцеси Маргарет, її повне ім'я – Маргарет Роуз.

Піппа та Джеймс також виховують старшу дочку Грейс та сина Артура.

Ходять чутки, що подружжя нещодавно придбало будинок у селі і планує переїзд з Лондона, так само, як і Кейт та Вільям Кембриджські. Житимуть вони за 20 хвилин їзди від будинку батьків Міддлтонів у беркширському селі Баклбері. За особняк заплатили 15 мільйонів фунтів стерлінгів.

Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюз / Фото: Getty Images

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