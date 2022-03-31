"Україна — це не Росія. В Україні зовсім інше суспільство": раптове прозріння Наталії Поклонської

"Україна — це не Росія. В Україні зовсім інше суспільство": раптове прозріння Наталії Поклонської

Війна в Україні робить тектонічні зрушення в умах навіть тих людей, аналітичні здібності яких за всіма ознаками потрапляли до категорії "нерухомість".

Нещодавно колаборантка та екс-прокурорка Криму Наталія Поклонська, яка свого часу стала обличчям пропагандистської кампанії, що супроводжує окупацію півострова, дала інтерв'ю YouTube-проекту "Скажи Гордєєвій", в якому зуміла всіх здивувати.

Зокрема, Поклонська, яка, за її словами, почувається українкою та Україну вважає Батьківщиною, зазначила:

"Україна — це не Росія. Там по-іншому влаштовано суспільство. Там протягом восьми років, я не була присутня, я не знаю, як розвивалося життя, просто зі слів знаю, але там уже сформовано щось своє, вже люди влаштувалися в те суспільство і стали виживати по-своєму.

За ці вісім років багато що змінилося. І президенти змінювалися, і президенти визнавалися, зокрема, і Російською федерацією".

Хоча, звичайно, не варто обманюватися, теза про "один народ" Наталі Поклонській переосмислити все ж таки не вдалося.

Водночас, Поклонська не здивована, що народ України не зустрічає з квітами російських "визволителів".

Наталія Поклонська / Getty Images

Колаборантка скаржиться в інтерв'ю, що з неї зробили ворога України, але, за її визнанням, все одно продовжує любити Україну і вважати себе українкою, вона також усвідомлює, що після цього інтерв'ю може стати ізгоєм і в Росії.

Війну Поклонська назвала катастрофою і заявила, що допомагає і продовжуватиме допомагати Україні всіма доступними їй способами.

"Я хочу вірити у вирішення цього конфлікту якнайшвидше і у бік світу, у бік чогось хорошого, доброго. Я, щоправда, не знаю, як це можливо, але я в це хочу вірити."

Будемо реалістами, до повного прозріння Наталі Поклонської, приблизно як нам до повної ліквідації наслідків російського вторгнення. Але якщо оцінювати стан колаборантки за цією аналогією, окупаційні війська зі свідомості Поклонської вже вивели, хоча територію ще не зачистили і там ще багато що заміновано.

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