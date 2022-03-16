Україна та світ: 21-й день війни у десяти фотографіях

Україна та світ: 21-й день війни у десяти фотографіях

У десяти фотографіях ми розповімо вам, як минув цей день війни.

Сьогодні ми здобули багато перемог, насамперед на дипломатичному фронті. Україна бореться за весь світ, а весь світ тепер – Україна.

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Дитячі іграшки упаковуються та вивозяться із сортувального складу. Центр «Допомога з Борнмуту Україні» у Каслпойнті збирає допомогу на півдні Дорсета. Кароль Свяцький, член польської громади BCP, розпочав цю кампанію, і завдяки своїм зв'язкам із різними містами та благодійними організаціями на польсько-українському кордоні він отримує прямі прохання щодо термінової допомоги, Борнмут, Англія, 16 березня 2022 року.

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Знищена реактивна система залпового вогню російської армії на околиці Харкова, 16 березня 2022 року.

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Діти, які втекли від війни в Україні, відпочивають у тимчасовому притулку у колишньому торговому центрі Plaza, Краків, 16 березня 2022 року.

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Члени Конгресу США дивляться відео пожежі після обстрілу російськими окупантами українського міста під час віртуального виступу президента України Володимира Зеленського, Вашингтон, 16 березня 2022 року.

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Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен зустрічається з українськими громадянами, співробітниками та волонтерами, які працюють із Шотландською радою у справах біженців, щоб підготуватися до прибуття людей, переміщених з України, Глазго, 16 березня 2022 року.

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Пол із Великобританії, перетинає прикордонний пункт у Медиці, Польща, він їде в Україну, щоб підтримати її у боротьбі з російськими окупантами, 16 березня 2022 р.

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Біженці перетинають прикордонний пункт із України до Медики, Польща, 16 березня 2022 року.

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Члени парламентської групи Тюрінгії СДПН висловлюють свою солідарність з Україною під час засідання державного парламенту, одягнувши синьо-жовті маски кольорів українського прапора. Депутати парламенту землі Тюрінгія розпочинають свою сесію хвилиною мовчання на згадку про жертв війни в Україні. "Війна ніколи не була способом встановлення миру", — заявив голова державного парламенту, рішуче засудивши напад Росії на Україну, Тюрінгія, Ерфурт, 16 березня 2022 року.

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Біженка зі своєю кішкою на вокзалі Перемишля у Польщі, 16 березня 2022 року.

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Словацька ініціатива «Світ для України» організувала акцію протесту під назвою "Спецоперація з висилки" після того, як Словаччина ухвалила рішення про видворення трьох співробітників російського посольства у Братиславі через нещодавній шпигунський скандал. Трактор, пофарбований у національні кольори України із прапором нашої країни перед посольством Росії, у центрі Братислави, 16 березня 2022 року.

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