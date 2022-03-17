Україна та світ: 22-й день війни у десяти фотографіях

Закінчується 22-й день війни. Ми віримо в нашу перемогу. Разом із нами весь світ.
Ми зазнаємо втрат, оплакуємо полеглих, радіємо успіхам, допомагаємо тим, хто потребує нашої допомоги. Ми боремося, віримо, що кожен день війни наближає нас до перемоги.
Хлопчик стоїть перед складом після обстрілу в Києві, 17 березня 2022 року.
Жінки беруть участь у мітингу за Україну біля будівлі шотландського парламенту в Единбурзі 17 березня 2022 року.
Пам'ятник герцогу де Рішельє захищений мішками з піском в Одесі 17 березня 2022 року.
Мати майора Івана Скрипника, вбитого під час вторгнення Росії в Україну, оплакує його труну, задрапіровану прапором, під час похоронної церемонії на Личаківському цвинтарі у Львові 17 березня 2022 року.
Пара українських солдатів йде пліч-о-пліч у Києві 17 березня 2022 року.
Українські біженці на вокзалі у Львові, 15 березня 2022 року.
Клоуни Марія та Філу з трупи «Roten Nasen» (червононосі) розважають українців у наметі на головному вокзалі в Берліні, 17 березня 2022 року.
Дим після вибуху у Києві 17 березня 2022 року.
Прапор Європейського Союзу та прапор України майорять на знак солідарності у селі Бреунгешайн у регіоні Фогельсберг у Німеччині, 17 березня 2022 року.
Вид з повітря: пожежники працюють на руїнах житлового будинку, до якого потрапили уламки збитої ракети. Київ, 17 березня 2022 року.
Читайте також: