Україна та світ: 24-й день війни у десяти фотографіях

Ось і добіг кінця 24 день війни.
Як минув цей день, як ми боролися, як весь світ допомагав нам у цій боротьбі, спробуємо розповісти вам у десяти фотографіях.
Демонстранти зібралися на знак протесту проти нападу Росії на Україну біля ЮНІСЕФ та United Nation Plaza у Нью-Йорку, США, 19 березня 2022 року.
Яна Гладійчук з України спостерігає за фіналом жіночого стрибка з жердиною під час другого дня чемпіонату світу з легкої атлетики на Белградській Арені 19 березня 2022 року у Белграді, Сербія.
Французькі гравці вишиковуються перед транспарантом на знак солідарності з Україною перед матчем турніру з регбі шести націй між Францією та Англією на стадіоні «Стад де Франс» у Сен-Дені, недалеко від Парижа, 19 березня 2022 року.
Жінка та її дитина беруть участь у мітингу солідарності з Україною в Бухаресті 19 березня 2022 року.
Український бронетранспортер їде дорогою у Києві, 19 березня 2022 року.
Види ушкоджень у будівлі в Харкові, Україна, 19 березня 2022 року.
Пацієнт показує фотографію кулі у лікарні в Харкові, Україна, 19 березня 2022 року.
Пошкоджений будинок у Макіївці після нещодавніх обстрілів у контрольованому проросійськими сепаратистами Донецьку, Україна, 19 березня 2022 року.
Протестувальниця з намальованими на обличчі жовтими та синіми смугами державного прапора України бере участь у демонстрації проти російського вторгнення в Україну біля посольства Росії в Бангкоку, Таїланд, 19 березня 2022 року.
Українські солдати та рятувальники шукають тіла серед уламків військового училища, обстріляного напередодні російськими ракетами, у Миколаєві, на півдні України, 19 березня 2022 року.
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