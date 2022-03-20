Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Україна та світ: 25-й день війни у десяти фотографіях

Дата публікації
Перегляди
8513
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна та світ: 25-й день війни у десяти фотографіях

Getty Images

Яким був 25 день війни з Росією, розповімо вам у десяти фотографіях.

Цього дня ми виборювали нашу Україну, свободу, право жити на своїй землі. В нас стріляли, в наші будинки летіли російські ракети. Українці не здаються і вірять у перемогу. Рятують життя своїх дітей, забирають із найгарячіших місць своїх улюбленців. Весь світ, як і раніше, на нашому боці. На підтримку України щодня тисячі людей виходять на центральні вулиці своїх мирних міст.

© Getty Images
Getty Images

Люди прибирають уламки зруйнованих будинків після обстрілу в селі Красилівка на схід від Києва, 20 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Україна була популярним місцем для міжнародного сурогатного материнства, тут жінки можуть отримувати компенсацію за виношування та народження дитини, яка належить батькам-іноземцям. Майже 20 дітей, народжених сурогатними матерями, разом із медперсоналом центру сурогатного материнства живуть в імпровізованому підвальному притулку після того, як вторгнення Росії в Україну зробило небезпечним для іноземних батьків подорож в Україну. Співробітники служби безпеки збираються вирушити на вокзал з немовлятами, щоб доставити їх батькам 20 березня 2022 року Києва, Україна.

© Getty Images
Getty Images

Літня жінка стоїть перед зруйнованим після обстрілу будинком у селі Красилівка на схід від Києва, 20 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Члени сім'ї та побратими на жалобній церемонії за 26-річним українським солдатом Олександром Шасе, який загинув під час російського обстрілу, на Байковому цвинтарі в Києві, Україна, 20 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Люди з транспарантами та прапорами під час виступу президента України Володимира Зеленського у Кнесеті (парламенті Ізраїлю) у режимі відеоконференції у Тель-Авіві, Ізраїль, 20 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Жінку евакуйовано з підірваної будівлі у Києві, Україна, 20 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Будинок, який постраждав від російського обстрілу в Києві, Україна, 20 березня 2022 року. Мирні мешканці збирають свої речі серед уламків.

© Getty Images
Getty Images

Багатоквартирний будинок, який постраждав від російського обстрілу в Києві, Україна, 20 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Трансляція виступу президента Зеленського у Кнесеті (парламенті Ізраїлю) через відеоконференцію у Тель-Авіві, Ізраїль, 20 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Девід Гарретт виступає на музичному мітингу світу Sound of Peace біля Бранденбурзьких воріт 20 березня 2022 в Берліні, Німеччина. Захід спрямований на збір пожертв для підтримки жертв війни в Україні.

Читайте також:

Наступна публікація