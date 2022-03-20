Україна та світ: 25-й день війни у десяти фотографіях

Україна та світ: 25-й день війни у десяти фотографіях

Яким був 25 день війни з Росією, розповімо вам у десяти фотографіях.

Цього дня ми виборювали нашу Україну, свободу, право жити на своїй землі. В нас стріляли, в наші будинки летіли російські ракети. Українці не здаються і вірять у перемогу. Рятують життя своїх дітей, забирають із найгарячіших місць своїх улюбленців. Весь світ, як і раніше, на нашому боці. На підтримку України щодня тисячі людей виходять на центральні вулиці своїх мирних міст.

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Люди прибирають уламки зруйнованих будинків після обстрілу в селі Красилівка на схід від Києва, 20 березня 2022 року.

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Україна була популярним місцем для міжнародного сурогатного материнства, тут жінки можуть отримувати компенсацію за виношування та народження дитини, яка належить батькам-іноземцям. Майже 20 дітей, народжених сурогатними матерями, разом із медперсоналом центру сурогатного материнства живуть в імпровізованому підвальному притулку після того, як вторгнення Росії в Україну зробило небезпечним для іноземних батьків подорож в Україну. Співробітники служби безпеки збираються вирушити на вокзал з немовлятами, щоб доставити їх батькам 20 березня 2022 року Києва, Україна.

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Літня жінка стоїть перед зруйнованим після обстрілу будинком у селі Красилівка на схід від Києва, 20 березня 2022 року.

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Члени сім'ї та побратими на жалобній церемонії за 26-річним українським солдатом Олександром Шасе, який загинув під час російського обстрілу, на Байковому цвинтарі в Києві, Україна, 20 березня 2022 року.

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Люди з транспарантами та прапорами під час виступу президента України Володимира Зеленського у Кнесеті (парламенті Ізраїлю) у режимі відеоконференції у Тель-Авіві, Ізраїль, 20 березня 2022 року.

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Жінку евакуйовано з підірваної будівлі у Києві, Україна, 20 березня 2022 року.

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Будинок, який постраждав від російського обстрілу в Києві, Україна, 20 березня 2022 року. Мирні мешканці збирають свої речі серед уламків.

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Багатоквартирний будинок, який постраждав від російського обстрілу в Києві, Україна, 20 березня 2022 року.

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Трансляція виступу президента Зеленського у Кнесеті (парламенті Ізраїлю) через відеоконференцію у Тель-Авіві, Ізраїль, 20 березня 2022 року.

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Девід Гарретт виступає на музичному мітингу світу Sound of Peace біля Бранденбурзьких воріт 20 березня 2022 в Берліні, Німеччина. Захід спрямований на збір пожертв для підтримки жертв війни в Україні.

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