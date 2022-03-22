Україна та світ: 26-й день війни у десяти фотографіях

Війна в Україні триває 26 днів.
Щодня приносить нові випробування. Щодня ми боремося за свою свободу, за Україну та за весь світ. У цій боротьбі ми не самі. Щодня мільйони людей надсилають нам свою допомогу та підтримку. Весь світ бореться разом із нами.
Яким увійде в історію 26 день війни, яким запам'ятається він нам та нашим нащадкам спробуємо розповісти у десяти фотографіях.
Жінка переходить вулицю біля блокпоста в Києві, 21 березня 2022 року. — Щонайменше вісім людей загинули сьогодні внаслідок вибуху в торговому центрі на північному заході Києва. Вибухом повністю зруйновано 10-поверхову будівлю. Росія стверджує, що торговий центр використовувався для зберігання ракетних систем.
У Дніпрі продовжують ліквідацію наслідків ракетного обстрілу, 21 березня 2022 року.
В Одесі відбулися навчання щодо поводження зі зброєю, Одеса 21 березня 2022 р.
Українські волонтери готуються захищати Одесу, наповнюють мішки піском на березі Чорного моря, 21 березня 2022 року.
Український прапор на березі Чорного моря в місті Одеса, Україна, 21 березня 2022 року.
Хор Кафедрального собору Труро співає про надзвичайну ситуацію в Україні, Труро, Британія, 21 березня 2022 року.
Залишки російської військової техніки, знищеної українською армією на околиці Харкова, Україна, 21 березня 2022 року.
Український військовослужбовець стоїть на блокпосту в Києві 21 березня 2022 року перед початком 35-годинної комендантської години о 20:00.
Шкільний зошит на місці вибуху ракети 21 березня 2022 року в Києві, Україна.
Українські пожежники працюють серед уламків торговельного центру за день після обстрілу його російськими військами у житловому районі на північному заході української столиці Києва 21 березня 2022 року.
Читайте також:
- Країна і мир: 25-й день війни в десяти фотографіях
- Україна та мир: 24-й день війни у десяти фотографіях
- Україна та мир: 23-й день війни у десяти фотографіях
- Україна та мир: 22-й день війни у десяти фотографіях
- Україна та мир: 21-й день війни у десяти фотографіях
- Україна та мир: 20-й день війни у десяти фотографіях