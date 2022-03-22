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Україна та світ: 26-й день війни у десяти фотографіях

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Україна та світ: 26-й день війни у десяти фотографіях

Getty Images

Війна в Україні триває 26 днів.

Щодня приносить нові випробування. Щодня ми боремося за свою свободу, за Україну та за весь світ. У цій боротьбі ми не самі. Щодня мільйони людей надсилають нам свою допомогу та підтримку. Весь світ бореться разом із нами.

Яким увійде в історію 26 день війни, яким запам'ятається він нам та нашим нащадкам спробуємо розповісти у десяти фотографіях.

© Getty Images
Getty Images

Жінка переходить вулицю біля блокпоста в Києві, 21 березня 2022 року. — Щонайменше вісім людей загинули сьогодні внаслідок вибуху в торговому центрі на північному заході Києва. Вибухом повністю зруйновано 10-поверхову будівлю. Росія стверджує, що торговий центр використовувався для зберігання ракетних систем.

© Getty Images
Getty Images


У Дніпрі продовжують ліквідацію наслідків ракетного обстрілу, 21 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images


В Одесі відбулися навчання щодо поводження зі зброєю, Одеса 21 березня 2022 р.

© Getty Images
Getty Images


Українські волонтери готуються захищати Одесу, наповнюють мішки піском на березі Чорного моря, 21 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images


Український прапор на березі Чорного моря в місті Одеса, Україна, 21 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images


Хор Кафедрального собору Труро співає про надзвичайну ситуацію в Україні, Труро, Британія, 21 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Залишки російської військової техніки, знищеної українською армією на околиці Харкова, Україна, 21 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images


Український військовослужбовець стоїть на блокпосту в Києві 21 березня 2022 року перед початком 35-годинної комендантської години о 20:00.

© Getty Images
Getty Images


Шкільний зошит на місці вибуху ракети 21 березня 2022 року в Києві, Україна.

© Getty Images
Getty Images


Українські пожежники працюють серед уламків торговельного центру за день після обстрілу його російськими військами у житловому районі на північному заході української столиці Києва 21 березня 2022 року.

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