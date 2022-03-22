Україна та світ: 27-й день війни у десяти фотографіях

Кожен день війни наближає нас до перемоги. Сьогодні ми стали ближчими до неї на 27 днів.
Кожен день приносить нам і горе, і радість, кожен наповнений боротьбою. Наші перемоги, наші втрати, наш біль, підтримка наших друзів – цей день війни у десяти фото.
Юлія Загаруйка із міста Марганець тримає племінницю Олівію 22 березня 2022 року у Львові, Україна.
Український солдат розмовляє зі своєю дружиною мобільним телефоном у Києві, 22 березня 2022 року.
Жінка тримає плакат на головній площі Кракова під час акції протесту, організованої українською діаспорою з проханням про втручання НАТО у справу російського вторгнення в Україну, 22 березня 2022 року у Кракові, Польща.
Доброволець на контрольно-пропускному пункті у Києві, Україна, 18 березня 2022 року.
Українська військова вантажівка на дорозі у Києві, 22 березня 2022 року.
Українка обіймає дитину на вокзалі у Перемишлі, неподалік польсько-українського кордону, 22 березня 2022 року.
Український військовослужбовець стоїть поряд із збитим російським безпілотником на території науково-дослідного інституту Національної академії наук України, 22 березня 2022 року.
Дим після удару на північному заході Києва, 22 березня 2022 року.
Фотографії пари розкидані по підлозі, вкритій уламками квартири, пошкодженої внаслідок вибуху кілька днів тому, у житловому районі Києва, Україна, 21 березня 2022 року.
Контрольно-пропускні пункти в Києві, Україна, 22 березня 2022
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