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Україна та світ: 27-й день війни у десяти фотографіях

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Україна та світ: 27-й день війни у десяти фотографіях

Getty Images

Кожен день війни наближає нас до перемоги. Сьогодні ми стали ближчими до неї на 27 днів.

Кожен день  приносить нам і горе, і радість, кожен наповнений боротьбою. Наші перемоги, наші втрати, наш біль, підтримка наших друзів – цей день війни у десяти фото.

© Getty Images
Getty Images

Юлія Загаруйка із міста Марганець тримає племінницю Олівію 22 березня 2022 року у Львові, Україна.

© Getty Images
Getty Images

Український солдат розмовляє зі своєю дружиною мобільним телефоном у Києві, 22 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Жінка тримає плакат на головній площі Кракова під час акції протесту, організованої українською діаспорою з проханням про втручання НАТО у справу російського вторгнення в Україну, 22 березня 2022 року у Кракові, Польща.

© Getty Images
Getty Images

Доброволець на контрольно-пропускному пункті у Києві, Україна, 18 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Українська військова вантажівка на дорозі у Києві, 22 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Українка обіймає дитину на вокзалі у Перемишлі, неподалік польсько-українського кордону, 22 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images


Український військовослужбовець стоїть поряд із збитим російським безпілотником на території науково-дослідного інституту Національної академії наук України, 22 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Дим після удару на північному заході Києва, 22 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Фотографії пари розкидані по підлозі, вкритій уламками квартири, пошкодженої внаслідок вибуху кілька днів тому, у житловому районі Києва, Україна, 21 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Контрольно-пропускні пункти в Києві, Україна, 22 березня 2022

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Дата публікації
Перегляди
3314
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