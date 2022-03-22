Україна та світ: 27-й день війни у десяти фотографіях

Україна та світ: 27-й день війни у десяти фотографіях

Кожен день війни наближає нас до перемоги. Сьогодні ми стали ближчими до неї на 27 днів.

Кожен день приносить нам і горе, і радість, кожен наповнений боротьбою. Наші перемоги, наші втрати, наш біль, підтримка наших друзів – цей день війни у десяти фото.

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Юлія Загаруйка із міста Марганець тримає племінницю Олівію 22 березня 2022 року у Львові, Україна.

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Український солдат розмовляє зі своєю дружиною мобільним телефоном у Києві, 22 березня 2022 року.

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Жінка тримає плакат на головній площі Кракова під час акції протесту, організованої українською діаспорою з проханням про втручання НАТО у справу російського вторгнення в Україну, 22 березня 2022 року у Кракові, Польща.

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Доброволець на контрольно-пропускному пункті у Києві, Україна, 18 березня 2022 року.

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Українська військова вантажівка на дорозі у Києві, 22 березня 2022 року.

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Українка обіймає дитину на вокзалі у Перемишлі, неподалік польсько-українського кордону, 22 березня 2022 року.

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Український військовослужбовець стоїть поряд із збитим російським безпілотником на території науково-дослідного інституту Національної академії наук України, 22 березня 2022 року.

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Дим після удару на північному заході Києва, 22 березня 2022 року.

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Фотографії пари розкидані по підлозі, вкритій уламками квартири, пошкодженої внаслідок вибуху кілька днів тому, у житловому районі Києва, Україна, 21 березня 2022 року.

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Контрольно-пропускні пункти в Києві, Україна, 22 березня 2022

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