Україна та світ: 28-й день війни у десяти фотографіях

Наша війна триває вже 28 днів.
Яким був цей день, розкажемо вам у десяти фотографіях.
Українські військовослужбовці втішають Данила, 12-річного сина 42-річного Владислава Бувалкіна, який загинув у бою і був похований сьогодні, 23 березня 2022 року, у Києві, Україна.
Тайські активісти тримають плакати проти вторгнення Росії в Україну під час акції протесту зі свічками під час мирної демонстрації біля посольства Росії у Бангкоку, Таїланд, 23 березня 2022 року.
Українські військовослужбовці та рознощик їжі у Києві 23 березня 2022 року.
Маріуполь, 23 березня 2022 року.
Мирні жителі Маріуполя та пошкоджені обстрілами дерева, 23 березня 2022 року.
Пошкоджений танк, Маріуполь, 23 березня 2022 року.
Медичні працівники вітають пацієнтів у ізраїльському польовому шпиталі у Мостиську біля кордону з Польщею, у Львові, 23 березня 2022 року.
Бомбосховища в катакомбах — системі підземних тунелів, 23 березня 2022 року в Одесі, Україна. Катакомби було створено 200 років тому і використовувалося радянськими партизанами під час Другої світової війни. Зараз на глибині близько 15 метрів вони є бомбосховищем.
Мер Києва Віталій Кличко (праворуч) виступає на прес-конференції перед пам'ятником захиснику міста архангелу Гавриїлу з його братом Володимиром (ліворуч) у Києві 23 березня 2022 року.
Міські робітники закривають пам'ятник італійському поетові, письменнику та філософу Данте Аліг'єрі мішками з піском для захисту від обстрілів з боку Росії у Києві 23 березня 2022 року.
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