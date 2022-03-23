Україна та світ: 28-й день війни у десяти фотографіях

Україна та світ: 28-й день війни у десяти фотографіях

Наша війна триває вже 28 днів.

Яким був цей день, розкажемо вам у десяти фотографіях.

28-й день війни у десяти фотографіях / Getty Images

Українські військовослужбовці втішають Данила, 12-річного сина 42-річного Владислава Бувалкіна, який загинув у бою і був похований сьогодні, 23 березня 2022 року, у Києві, Україна.

28-й день війни у десяти фотографіях / Getty Images

Тайські активісти тримають плакати проти вторгнення Росії в Україну під час акції протесту зі свічками під час мирної демонстрації біля посольства Росії у Бангкоку, Таїланд, 23 березня 2022 року.

28-й день війни у десяти фотографіях / Getty Images

Українські військовослужбовці та рознощик їжі у Києві 23 березня 2022 року.

28-й день війни у десяти фотографіях / Getty Images

Маріуполь, 23 березня 2022 року.

28-й день війни у десяти фотографіях / Getty Images

Мирні жителі Маріуполя та пошкоджені обстрілами дерева, 23 березня 2022 року.

28-й день війни у десяти фотографіях / Getty Images

Пошкоджений танк, Маріуполь, 23 березня 2022 року.

28-й день війни у десяти фотографіях / Getty Images

Медичні працівники вітають пацієнтів у ізраїльському польовому шпиталі у Мостиську біля кордону з Польщею, у Львові, 23 березня 2022 року.

28-й день війни у десяти фотографіях / Getty Images

Бомбосховища в катакомбах — системі підземних тунелів, 23 березня 2022 року в Одесі, Україна. Катакомби було створено 200 років тому і використовувалося радянськими партизанами під час Другої світової війни. Зараз на глибині близько 15 метрів вони є бомбосховищем.

28-й день війни у десяти фотографіях / Getty Images

Мер Києва Віталій Кличко (праворуч) виступає на прес-конференції перед пам'ятником захиснику міста архангелу Гавриїлу з його братом Володимиром (ліворуч) у Києві 23 березня 2022 року.

28-й день війни у десяти фотографіях / Getty Images

Міські робітники закривають пам'ятник італійському поетові, письменнику та філософу Данте Аліг'єрі мішками з піском для захисту від обстрілів з боку Росії у Києві 23 березня 2022 року.

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