"Україна тобі не по зубах": пес Патрон написав емоційного листа до російського ворога

Пес Патрон опублікував в Instagram свою нову світлину. На ній чотирилапа зірка позує на лавочці у парку. Одягнений він у теплий жилет та нашийник.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Крім того, Патрон оприлюднив емоційний лист до російського ворога, який розпочинається словами: "Україна тобі не по зубах".

"Я бачив тебе. Ти був лютий і оскаженілий. Ми серед тварин це називаємо сказом, бо невідома сила рухає тілом, робить тебе злим і спраглим до крові. Спраглим до вбивства. Заради…а ось тут у багатьох різні варіанти. Який з них твій? Ти служиш своєму господареві? Це він наказав тобі вбивати? Чи ти сам цього хочеш? Хочеш. Я бачив тебе. Ідеологія і промивання мізків переконала тебе, що ти - месія, ти несеш мир через кров і страждання. Ти бачиш в нас нацистів, ти думаєш, що я теж нацист. Ти віриш, що якби не "кієвській рєжим", то я б був тобі радий.

Але я тобі не радий.

Ти стоїш зараз біля кордонів з моєю областю. Ти чекаєш на реванш. Ти думаєш, що ввірвешся, і саме твої рученьки ввіткнуть триколорну шмату на найвищу щоглу. Твої друзі сьогодні атакували ракетами Семенівку в моїй області. Дуже продуманий хід! Ми всі злякались і втекли. Жартую. Ми досі тут. Не те що б чекали на тебе, ні. Просто ми знаємо, що якщо ти прийдеш - то так і підеш. Я дивитимусь тобі в слід. Надіюсь, він буде холодним.

Але чому ж так? Чому і реванш не вдасться? 24 лютого вся країна поставила на терези свою безпеку і життя проти бажання не мати нічого спільного з твоєю країною. Вгадай, що переважило.

Тому, ця країна тобі не по зубах.

Я знаю, що мої слова ніяк не відіб'ються у твоїх думках. Твій розум затуманений. Критичне мислення серед українців є навіть у собак, а ось у вас його давно вже відібрали.

Десь в паралельній реальності ти успішний, у тебе хороша робота, освіта, гарний дім і чудове життя. Якби ти мав це все - тебе б ніколи не загнали стояти на кордоні з моєю областю. Ти б не дав так з собою вчинити.

Але наразі ти просто звір, в якого сказ. Ти хочеш вбивати. Ти хочеш крові.

І…я не буду описувати що ти відчуватимеш. Але це точно остання твоя битва. Прощавай", - написав пес-сапер.

Фоловери собаки активно відреагували на його лист.

"Патроне, кожне слово в саме серце", "Дуже сильно. Ми - українці, ми незламні, ми переможемо, бо добро перемагає зло!", "Любий, Патроне, краще аніж ти, ніхто вже б не сказав! Краще без всього на світі, але без тої клятої оскаженілої русні. Правда і добро завжди перемагають", "Кожен українец так вважає, а ти озвучив краще будь за кого", "Я просто впевнений, що це писала не Твоя людина, а Ти друже. Ти на одну мить навчився користуватись клавіатурою на телефоні і написав цей текст. Я пишаюсь Тобою, і тим, що в Україні очевидні речі розуміють не лише люди, а й Тварини", "Саме той текст, який потрібно було в даний момент", "Дякую, Патроне, команді і сміливому Чернігову", "Патроне, я тебе обожнюю!!! Про сказ точно в ціль. Діагноз 100% визначено навіть без аналізу", - написали у коментарях підписники.

Нагадаємо, раніше відомий собака показав на відео, що він зробив із котом Вєньою, який захопив його лежанку.

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