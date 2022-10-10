"Українці співають, бо на їхньому боці правда": Олена Зеленська показала відео з київського метро

Олена Зеленська відреагувала на сьогоднішній цинічний масовий російський ракетний обстріл України. В Instagram перша леді опублікувала відео з метро, у якому переховувалися люди під час повітряної тривоги.

На відео люди в унісон співають українських пісень. Вона зазначила, що це свідчить про те, що ми не боїмося ворога, адже правда на нашому боці, і ми переможемо.

"Українці співають у бомбосховищі, на яке знову перетворилося київське метро. Після всіх випробувань сьогоднішнього ранку. Після варварських російських обстрілів столиці, Дніпра, Запоріжжя, Хмельниччини, Львова, Харкова, Кривого Рогу, Вінниці, Франківщини, Запоріжжя, Сумщини, Харківщини, Житомирщини, Тернопільщини, Кіровоградщини. Перед нашими очима тепер діра в "грудях" запорізької багатоповерхівки й вирва на місці дитячого майданчика в Києві. Але – українці співають. Для мене саме в цьому відео дуже багато про нас. Ми маємо справу з терористом Росією, яка, як завжди, хоче лише руйнувати й лякати. Це звичайна терористична тактика. Вони воюють, щоб паплюжити. Ми – щоб захистити та врятувати найдорожче. Тож українці співають під вогнем, бо не бояться. Українці співають, бо на їхньому боці правда. Українці співають, бо перемагають і знають про це", - написала Зеленська у дописі.

Читайте також: