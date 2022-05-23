Українка вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю у блакитно-жовтій сукні від Оксани Караванської

Жінка вирішила привернути увагу гостей кінофестивалю до України.
Вчора, 22 травня, на червоній доріжці Каннського кінофестивалю з'явилася українка – засновниця "Оскара для блогерів" World Influencers and Bloggers Awards Марія Гражина Чаплін.
Перед фотографами вона постала у блакитно-жовтій обтислій сукні, яку створила спеціального для цього заходу українська дизайнерка Оксана Караванська.
Приєдналася до Марії на червоному хіднику президентка World Influencers and Bloggers Association Ґрета Сапкайте, яка також обрала блакитно-жовтий лук. На ній була сукня у колір українського прапора від італійського бренду Avaro Figlio.
Нагадаємо, у Каннах відбулася церемонія нагородження найвідоміших блогерів світу World Influencers and Bloggers Awards (WIBA). Нагороди отримали: Євген Клопотенко – "Найкращий фудблогер" і Джамала - Cultural Influencer.
Отримав перемогу також зірка соцмереж - кіт Степан із Харкова. Він став найкращим Animal Influencer. На червоній доріжці чотирилапий красунчик з'явився у синьо-жовтому метелику від Оксани Караванської. Степана позував на руках володаря Гран-прі WIBA 2022, зіркового тіктокера Хабі Ламе.
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