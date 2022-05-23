Українка вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю у блакитно-жовтій сукні від Оксани Караванської

Українка вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю у блакитно-жовтій сукні від Оксани Караванської

Жінка вирішила привернути увагу гостей кінофестивалю до України.

Вчора, 22 травня, на червоній доріжці Каннського кінофестивалю з'явилася українка – засновниця "Оскара для блогерів" World Influencers and Bloggers Awards Марія Гражина Чаплін.

Перед фотографами вона постала у блакитно-жовтій обтислій сукні, яку створила спеціального для цього заходу українська дизайнерка Оксана Караванська.

Марія Гражина Чаплін / Фото: Getty Images

Приєдналася до Марії на червоному хіднику президентка World Influencers and Bloggers Association Ґрета Сапкайте, яка також обрала блакитно-жовтий лук. На ній була сукня у колір українського прапора від італійського бренду Avaro Figlio.

Ґрета Сапкайте / Фото: Getty Images

Марія Гражина Чаплін і Ґрета Сапкайте / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у Каннах відбулася церемонія нагородження найвідоміших блогерів світу World Influencers and Bloggers Awards (WIBA). Нагороди отримали: Євген Клопотенко – "Найкращий фудблогер" і Джамала - Cultural Influencer.

Отримав перемогу також зірка соцмереж - кіт Степан із Харкова. Він став найкращим Animal Influencer. На червоній доріжці чотирилапий красунчик з'явився у синьо-жовтому метелику від Оксани Караванської. Степана позував на руках володаря Гран-прі WIBA 2022, зіркового тіктокера Хабі Ламе.

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