Українська артистка презентувала пісню, присвячену вірності українських дівчат і силі мужніх хлопців

Співачка KRISTONKO презентувала пісню "Солдате", яку присвятила всім жінкам та дівчатам, які чекають свого героя з фронту.

"Трек створювався з простої мелодії, яка мені засіла в голові. Я дуже хотіла на цю мелодію покласти слова, які матимуть душу. Спочатку я спробувала заспівати приспів і все одразу склалось. А слова прийшли в умовах воєнного стану, в яких ми зараз живемо. Думки завжди в цьому, душа весь час турбується про те, скільки буде тривати війна. Також за всіх жінок та дівчат, які чекають своїх хлопців з фронту", - розповіла KRISTONKO.

На створення пісні артистку надихнули історії підписниць, які чекають своїх чоловіків із фронту вже дуже довго і дуже їх кохають. Така вірність дуже надихає.

"Пісня про те, що сила кохання неймовірна. Коли відчуття справжні та чисті. Дівчина готова чекати свого коханого дуже довго та вона надіється до останнього, що він повернеться і готова зробити для цього все, що в її силах. Мені відомо багато таких історій від підписниць, які чекають на своїх коханих із фронту, які пішли захищати Батьківщину.

За п‘ять місяців війни я дуже багато переосмислила: стала цінувати кожен момент, людей, які поруч та максимально проводити з ними час. Ніхто не знає, що з нами буде завтра та треба цінувати кожен день", - поділилася співачка.

KRISTONKO, щоб наблизити перемогу, у своєму блогу збирає кошти на транспорт для ЗСУ. Також вона бере участь у благодійних концертах.

"Український солдат для мене - воїн, який любить нашу країну і готовий на все заради своєї землі та народу. Одразу після перемоги і до неї, я буду писати ще більше українських пісень. Тоді буде натхнення та стимул, ми будемо себе відчувати морально вільними. Розуміючи, що в нас вже є наша перемога", - підсумувала співачка.

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