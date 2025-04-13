Українська паска на столі у Меган Маркл: дружина принца Гаррі показала, як вони з дітьми куштували частування

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Associated Press

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Меган показала, як вони з сім’єю — чоловіком Гаррі та двома дітьми — Арчі та Лілі — готуються до суботнього сніданку. Герцогиня продемонструвала, що приготувала своїй родині на сніданок, а також показала, як вони всі разом їли паску, подаровану принцу Гаррі під час поїздки до Львова.

Сніданок Сассекських / © Instagram Меган Маркл

Паску принцу вручила віце-прем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Юлія Свириденко та принц Гаррі у Львові / © Instagram Меган Маркл

Вона на своїй сторінці у Facebook розповіла, що це була за паска і чим вона особлива. Її приготували з борошна з розмінованих полів, а писанки для великоднього кошика зробила мама львів’янки та парамедикині Ірини Цибух, яка загинула у Харківській області минулого року.

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© Instagram Меган Маркл

Юлія зробила перепост фотографії Меган з паскою і написала: «Всією команду просто плачемо, бо пасочка від бабусь з Сумщини із борошна з розмінованих полів нині на столі у Меган Маркл, принца Гаррі та їхньої родини. А поруч писанка від Оксани Цибух на згадку про Іру», — написала Юлія, додавши до посту розбите червоне серце.

© Instagram Меган Маркл

Меган зробила репост у себе в сторіз цього посту.

Нагадаємо, герцог та герцогиня Сассекські з перших місяців війни в Україні підтримували нашу країну.

Меган і Гаррі на «Іграх непокорених» / © Getty Images

А в квітні 2024 року в Київ, Ірпінь та Бучу приїжджала інша королівська особа — герцогиня Единбурзька Софі.