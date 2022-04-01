Українська поетеса зачитає вірш про війну на церемонії "Греммі"

Любов Якимчук стане гостею найпрестижнішої музичної премії.

Українська поетеса, сценаристка та драматургиня Любов Якимчук зачитає на церемонії вручення премії "Греммі" у Лас-Вегасі вірш зі своєї збірки "Абрикоси Донбасу".

Про це поетеса розповіла у Facebook.

"Йшла 24-та година дороги. Це божевілля, не менше. Зараз пересідаю в Лос-Анджелесі на літак до Лас-Веґаса, де я - запрошена поетка з України на Ґреммі, і якщо не підведуть ковідні тести, то читатиму на церемонії вірш з книги "Apricots of Donbas".

Проєкт буде особливий та присвячений Україні, про яку треба говорити всюди, у тому числі під час церемонії, яку дивляться мільйони. Я ж казала, що Україну всюди люблять, і ось", - написала Любов.

Нагадаємо, Любов Якимчук народилася у місті Первомайськ Луганської області. Через війну на сході України її рідні були вимушені переїхати на Полтавщину.

Збірку "Абрикоси Донбасу" видало "Видавництво Старого Лева" влітку 2015 року.

"Це книга віршів, які не лише проникають у душу, а й продирають нутро. Вони залишають наскрізні отвори у свідомості, крізь які прозирає та реальність, від якої хочеться затулитися долонями. Ці "Абрикоси Донбасу" достигають цілком в пору і смакують водночас гірко і солодко", - йдеться в анотації.

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