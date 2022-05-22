Українське кіно в Каннах: стрічки, які вже показали та якими захоплювалится гості фестивалю

Вигуки "Слава Україні" і безперервні оплески - так глядачі вітали у Каннах прем‘єру українського фільму Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір".

Вигуки "Слава Україні" і безперервні оплески - так глядачі вітали у Каннах прем‘єру українського фільму Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір".

Про стрічку з Буковини і те, який ще наш фільм побореться за нагороду на міжнародному Каннському кінофестивалі із Франції розповіла кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська.



Для режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука це перша повнометражна ігрова картина. У фільмі він показує життя родини на Буковині напередодні свята Маланки. Зала повна. Режисер представляючи фільм переходить з англійської на українську. Каже - зараз це дуже важливо!

Перед конкурсним показом, фільм вже побачили кінокритики. ТСН поспілкувалася з режисером та виконавецею головної жіночої ролі.

"Складно емоційно потрапляти в такі святкові такі торжественні певні заходи. З приводу того місця, де ми саме зараз знаходимость - трошки мені дивно, що немає прапорів", - говорить акторка Соломія Кирилова".

Міжнародний постер фільму "Памфір" / Фото: facebook.com/pamfirfilm

Після перегляду глядачі діляться своїми враженнями.

"Я дуже рада побачити цю картину. Особливо зараз, в час коли все це відбувається в Україні. Я ніколи раніше не бачила українських фільмів і дуже вражена красою традицій та країною!", - говорить глядачка Емі Лакутс.

Вже за два дні в Каннах в одній з головних конкурсних програм - прем’єра стрічки Максима Наконечного про аєророзвідницю "Бачення метелика".

"Мій фільм про повернення з війни, про травму війни, полону волю до життя і про спасіння!", - говорить режисер.

Розповідає, що ідея зняти це кіно з‘явилася під час роботи над стрічкою "Невидимий батальон". Зараз одна з його героїнь - парамедик Юлія Паєвська в полоні російських окупантів.

"Я своєю задачею бачу розповсюдження інформації про Тайру і заклики про її негайне звільнення!

Тут же на фестивалі презентували фільм "Маріуполіс 2" литовського режисера. Він загинув в Маріуполі саме під час роботи над фільмом. Про війну, яка триває в Україні вже 88-й день, тут нагадують різними способами - активістка Фемен вибігає на червоний хідник з написом на тілі - "припиніть гвалтувати нас".

А ще світові зірки демонструють українцям свою підтримку через вбрання. В окулярах українських кольорів на пресконференції з‘явилась і продюсерка з Польщі. І навіть в магазинах сувенірної продукції фестивалю помічаєш наші рідні - жовто-блакитні кольори.

Валерія Ковалінська з Канн, ТСН, 1+1, марафон "Єдині новини".

Читайте також: