Українське кіно в Каннах: стрічки, які вже показали та якими захоплювалится гості фестивалю

Вигуки "Слава Україні" і безперервні оплески - так глядачі вітали у Каннах прем‘єру українського фільму Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір".
Вигуки "Слава Україні" і безперервні оплески - так глядачі вітали у Каннах прем‘єру українського фільму Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір".
Про стрічку з Буковини і те, який ще наш фільм побореться за нагороду на міжнародному Каннському кінофестивалі із Франції розповіла кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська.
Для режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука це перша повнометражна ігрова картина. У фільмі він показує життя родини на Буковині напередодні свята Маланки. Зала повна. Режисер представляючи фільм переходить з англійської на українську. Каже - зараз це дуже важливо!
Перед конкурсним показом, фільм вже побачили кінокритики. ТСН поспілкувалася з режисером та виконавецею головної жіночої ролі.
"Складно емоційно потрапляти в такі святкові такі торжественні певні заходи. З приводу того місця, де ми саме зараз знаходимость - трошки мені дивно, що немає прапорів", - говорить акторка Соломія Кирилова".
Після перегляду глядачі діляться своїми враженнями.
"Я дуже рада побачити цю картину. Особливо зараз, в час коли все це відбувається в Україні. Я ніколи раніше не бачила українських фільмів і дуже вражена красою традицій та країною!", - говорить глядачка Емі Лакутс.
Вже за два дні в Каннах в одній з головних конкурсних програм - прем’єра стрічки Максима Наконечного про аєророзвідницю "Бачення метелика".
"Мій фільм про повернення з війни, про травму війни, полону волю до життя і про спасіння!", - говорить режисер.
Розповідає, що ідея зняти це кіно з‘явилася під час роботи над стрічкою "Невидимий батальон". Зараз одна з його героїнь - парамедик Юлія Паєвська в полоні російських окупантів.
"Я своєю задачею бачу розповсюдження інформації про Тайру і заклики про її негайне звільнення!
Тут же на фестивалі презентували фільм "Маріуполіс 2" литовського режисера. Він загинув в Маріуполі саме під час роботи над фільмом. Про війну, яка триває в Україні вже 88-й день, тут нагадують різними способами - активістка Фемен вибігає на червоний хідник з написом на тілі - "припиніть гвалтувати нас".
А ще світові зірки демонструють українцям свою підтримку через вбрання. В окулярах українських кольорів на пресконференції з‘явилась і продюсерка з Польщі. І навіть в магазинах сувенірної продукції фестивалю помічаєш наші рідні - жовто-блакитні кольори.
Валерія Ковалінська з Канн, ТСН, 1+1, марафон "Єдині новини".
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