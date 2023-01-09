Українські дизайнери представлять свої колекції у Берліні

17-19 січня українські бренди: AISENBERG, 91LAB, OVERALL, FINCH, CHERESHNIVSKA, SHEEZEN, PRZHONSKAYA, VOROZHBYT&ZEMSKOVA, CHUPRINA та GRIE представлять колекції на PREMIUM Berlin fashion trade show у межах другого міжнародного сезону Ukrainian Fashion Week.

"Ми з нетерпінням чекаємо на представлення талановитих дизайнерів України на PREMIUM у січні.

Багато брендів, які беруть участь у виставці, вже були представлені на Ukrainian Fashion Week та ідеально доповнюють портфоліо брендів PREMIUM. Більшість українських брендів засновані жінками, які виявляють стійкість, пристрасть і сміливість і хочуть показати свою моду світові. Колекції такі ж унікальні та різноманітні, як і самі дизайнери", – коментує засновниця і керуюча партнерка Premium Group Аніта Тільманн.

Концепція простору, у якому дизайнери України представлять свої колекції у січні в Берліні, розроблена відомим українським художником Романом Мініним. Його роботи вже були представлені на багатьох виставках по всьому світу: у США, Бельгії, Швейцарії, Австрії, Польщі, Франції, Великобританії, Італії та Японії, а також на аукціоні Sotheby’s у Лондоні. В основі концепції, розробленої Романом для UFW x PREMIUM у Берліні, серія робіт художника Optimism.

"Українські дизайнери транслюють свій оптимізм, вітальність та життєстійкість. Це особливо символічно зараз, коли в умовах війни, під обстрілами та під звуки повітряних тривог, вони продовжують творити. А Ukrainian Fashion Week продовжує підтримувати дизайнерів України у другому міжнародному сезоні", – сказала співзасновниця та CEO Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

Читайте також: