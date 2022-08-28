Українські символи, хустка і бутоньєрка: Руслан Багінський розповів про капелюх, який створив для британської королеви

Український дизайнер подарував Єлизаветі ІІ фетровий капелюх ніжно-блакитного відтінку з широкими крисами, прикрашений стрічкою, зав'язаною на бант, та шовковими квітами ручної роботи.

Український дизайнер Руслан Багінський створив капелюх для королеви Великої Британії Єлизавети ІІ.

Її величність прийняла подарунок, хоч це велика рідкість. Адже вона користується послугами особистого дизайнера головних уборів.

Аксесуар із України - ніжно-блакитного кольору, прикрашений шовковими квітами ручної роботи.

On the occasion of Independence Day and as a symbol of our gratitude for ’s unwavering support, the famous designer Ruslan Baginskiy created a custom made hat for Her Majesty the Queen.



Very proud that this hat is now part of Her Majesty’s headwear collection. pic.twitter.com/iRCX6EnueI — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) August 24, 2022

Передати його допомогли наші дипломати.

Королівському двору запропонували 20 ескізів, з них королева Єлизавета ІІ обрала саме цей.

Капелюх прибув у Британію на День Незалежності України. Зокрема, і на знак подяки за підтримку та допомогу нашому народу. Тепер усі чекають, коли ЇЇ Величність з'явиться у цьому головному уборі на публіці.

"Королева є першим амбасадором у світі, який асоціюється з головними уборами. Дуже важливо було для нас поєднати таку знакову модель для королеви, тому що вона часто носить цю форму, додати українських символів, це хустка, якою прикрашали українські жінки голову, також бутоньєрки, дуже старовинна технологія", - прокоментував свій витвір дизайнер Руслан Багінський.

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