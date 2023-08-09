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"Ми цілувалися під вінницьким дощем": українські військові підірвали TikTok виконанням пісні про першу закоханість

"Ми цілувалися під вінницьким дощем": українські військові підірвали TikTok виконанням пісні про першу закоханість

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
256
Час на прочитання
1 хв
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"Ми цілувалися під вінницьким дощем": українські військові підірвали TikTok виконанням пісні про першу закоханість

Захисники заспівали композицію "Під вінницьким дощем" молодої артистки Darisha.

Український військовий 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Андрій Б започаткував новий тренд у TikTok. Він записав душевне і щире відео, на якому захисники в унісон співають композицію юної співачки Darisha "Під вінницьким дощем".

@guitarplayerua #дшб #80 #підвінницькимдощем ♬ оригінальний звук - Guitar

Це відео завірусилося у соцмережі і набрало понад мільйон переглядів, започаткувавши новий тренд серед військових, які почали записувати свої відео, у яких співають про свою першу закоханість.  

Наразі до тренду долучилося понад сто наших захисників. А звичайні користувачі почали записувати дуети з військовими. Оригінальне аудіо артистки також потрапило до трендів.

Підтримали тренд і знаменитості – Володимир Дантес та Денис Христов.

"Хлопці, ви неймовірні! Це така честь для мене! Після перемоги заспіваємо "Під вінницьким дощем" усі разом", – прокоментувала Darisha.

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Дата публікації
Перегляди
256
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