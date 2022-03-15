Український бренд, що нещодавно торгував у Росії, припинив поставки до країни-агресора

Ще нещодавно бренд оскандалився через продажі у ворожій країні, а тепер допомагає армії.

24 лютого Росія без офіційного оголошення війни вторглась на територію України та почала знищувати наші міста і села. Від початку "спеціальної операції" держави-агресора померло майже 100 невинних дітей та тисячі дорослих, однак, насправді війна в Україні триває ще від 2014 року. За цей час РФ анексувала Крим, продовжувала обстрілювати Донбас та сіяти пропаганду на своєму телебаченні.

Багато українських виробників та публічних особистостей, попри агресію сусідньої країни, продовжували у ній свій бізнес. Одним із таких брендів стала косметична компанія Sisters Aroma - бренд нішевої парфумерії, що випускав парфуми, аромати для дому, парфуми для автомобілів, санітайзери, smart-креми для тіла та свічки.

Всього за два тижні до війни, Sisters Aroma активно розвивав бізнес у Росії та окупованому Криму: мав тіньовий сайт із доміном sistersaroma.ru та сторінку в Instagram для російського ринку. Також на сторінках у соцмережах бренду з'являлися заклики купувати їхню продукцію до 23 лютого - Дня захисника Вітчизни у Росії та Білорусі (в Україні це свято скасоване від 2014 року).

Sisters Aroma

Продаж продукції до російського свята викликав тоді у Мережі негативну реакцію серед багатьох користувачів. Сам же бренд заявляв, що просто "веде міжнародний бізнес і має партнерів по всьому світу". Про це вперше на своїй сторінці написала користувач li.volkova в Instagram, а також залишила скріни у своєму пості (щоб подивитися їх, гортайте праворуч).

Після нападу Росії на Україну бренд одразу заявив про свою українську позицію і закрив поставки до Росії, також закрив сайт sistersaroma.ru, але сторінка в Instagram бренду продовжує існувати, за їхніми словами, як "інформаційне поле".

Sisters Aroma

"Ми закриваємо франшизу для всіх партнерів із Росії! Свою роботу припиняє сайт sistersaroma.ru Але обліковий запис в Instagram ми залишаємо тільки як інформаційне поле, щоб ділитися правдивими новинами з України з російським населенням. Коментарі закриті до постів з метою уникнення дезінформацій", - йдеться у повідомленні бренду.

Sisters Aroma

Наразі Sisters Aroma допомагає українській армії збором коштів.

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