Український день у Венеції: на кінофестивалі розгорнули синьо-жовті прапори

На Венеційському кінофестивалі один день присвятили Україні і розгорнули синьо-жовті прапори.

Там показали історії українських акторів та кінорежисерів, які мали б зараз знімати українське кіно, але вони взяли до рук зброю і зможуть це робити, вже коли повернуться з війни.

Також на заході вшанували пам'ять актора Паші Лі, який загинув під час боїв за Київщину.

Це вже 79-й кінофестиваль, він - найдавніший у світі і в День незалежності України організатори масштабної події заявили про підтримку нашої держави у боротьбі з російською агресією.

Кінорежисери в ЗСУ: Венеційський кінофестиваль підтримав Україну

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