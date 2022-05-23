Український піксель - це розлючена вишиванка: новий образ кумедного кота Бандери

Свої фото кіт присвятив Дню героїв, який в Україні святкується 23 травня.

Новоспечена зірка Інтернету - кіт Бандера із Прикарпаття, знову здивував своїм креативним образом. Цього разу кумедний кіт приміряв військовий лук із українським пікселем.

"Котик вишиванку мав, На свята її вдягав. Та м*скалі подуріли - в Україні війну зачинили Вишиванка розлютилась і на піксель перетворилась. 23.05 День Героїв! Вітання і подяка! Героям слава!", - написано під серією фото.

(Щоб подивитися усі фото кота Бандери, гортайте галерею праворуч)

Нагадаємо, що власники кота щоп’ятниці проводять благодійний аукціон. Переможець із найвищою ставкою переказує всю суму на офіційний рахунок БФ "Повернись живим".

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