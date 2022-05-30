Український режисер Сергій Сотніченко створить фільм про пережиту окупацію Ірпеня, свідком якої він став

Український режисер Сергій Сотніченко створить фільм про пережиту окупацію Ірпеня, свідком якої він став

Відомий український режисер Сергій Сотніченко протягом місяця знімав своє життя в Ірпені під час активних бойових дій. Він разом з мамою жив у частині міста, яка найдужче потерпала від окупантів. Усі матеріали, які зняв режисер, він планує використати у створенні кінострічки.

Раніше роботи Сергія Сотніченка ви точно бачили по телевізору. Він працював над серіалами, а також документальними фільмами. Зокрема - "Діти Перемоги" та "Розщеплені на атоми" про трагедію Чорнобильської АЕС.

Як жив режисер і які жахи бачив на власні очі, розповідає кореспондентка ТСН Ніна Грушецька.

Сьогодні ми їдемо із Сергієм до нього додому в Ірпіні. "Під цим мостом ховався від мін, коли нас дрон засік. А звідти праворуч стояв кулемет. Пробивало. Гради, міни стирчали просто в асфальті", - каже Сергій.

Він приїжджає сюди лише вдень. Ночувати у власному будинку поки що не може. І ви зрозумієте, чому тут йому немає сну. Своє життя під обстрілами він знімав на відео.

Сергій показав свої музичні інструменти. "Ми, щоб не збожеволіти, робили концерти", - розповідає він.

Згодом люди, які тут ховалися, евакуювалися. Хтось вийшов зеленим коридором. Свою Галину Сергій вивів сам.

"Кажу - давай виведу. А вона – ні-ні, я буду з тобою до кінця", - розповідає він.

Чоловік не міг лишити одну і 77-річну маму. "Вона не могла повірити, що ця війна по-справжньому. Переконати її не можна було. Я залишився з нею. Коли в стіни почали летіти осколки, то вона замовкла. Вона плаче - це я вас збила. Мамо, кажу, перестань звинувачувати себе", - говорить режисер. "Коли міна була перша, ми почали виходити до підвалу".

Показав він і погреб. Під час розмови чоловік про нього згадував постійно.

"Тепер я його почесно називаю бункер. Раніше це називалося льох. Погріб збудував мій батько.

Каже, продуктів мало би вистачити ще на місяць. Однак росіяни були вже надто близько. Тому він вирішив тікати.

"Коли збирався виходити, сказав собі - якщо уб'ють, я ж повинен бути чистим. Нагрів чайник, трясуся там херачить. Але коли помився, видихнув - тепер не страшно вмирати", - розповідає.

Наостанок Сергій записав настанови сину. "Я тоді Сергію сказав, що я його люблю. Пробач мене мене за все і закопав ось тут телефон", - згадує.

Від того дня вже минуло два місяці. Однак те, що пережив, досі не відпускає. З відео, що зняв під обстрілами, режисер планує зробити фільм. Каже, для нього зберіг унікальні кадри, які поки що нікому не показував.

Ніна Грушецька, Іван Павлович, Тсн, 1+1, Марафон Єдині новини.

Мистецтво з жахів: український режисер створить фільм про пережиту окупацію Ірпеня

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