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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Український хіт в Instagram норвезького монарха: палац показав кадри візиту кронпринца Гокона до Києва

Норвезький королівський дім поділився фотозвітом із візиту кронпринца Гокона в Україну.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринц Гокон

Кронпринц Гокон / © Getty Images

Цей візит наголосив на рішучій та постійній підтримці Норвегії українського уряду та українського народу під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Кронпринц Гокон / © Getty Images

Кронпринц Гокон / © Getty Images

У Instagram норвезької королівської родини опублікували відеозвіт візиту кронпринца Гокона до Києва та Київської області. Раніше ми писали, що спадкоємець престолу прибув поїздом до Бучі-Ірпеня з міністром енергетики Норвегії Тер’є Осландом. Він відвідав меморіал полеглим захисникам України в Мощуні, а потім зустрівся з військовими в одному з госпіталів. Кронпринц Гокон також зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Відео, опубліковане в Instagram норвезької королівської родини, супроводжували піснею Kalush Orchestra «Stefania», з якою гурт переміг на пісенному конкурсі «Євробачення 2022».

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