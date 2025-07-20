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Улюблена страва Чарльза III: колишній дворецький монарха розповів про смакові уподобання короля
Колишній шефкухар королеви Єлизавети II та принцеси Діани — Даррен Макгрейді — часто розповідає про кулінарні вподобання монарха та інших членів її сім’ї в ті роки, коли він працював у Букінгемському палаці.
Даррен був особистим шефкухарем королеви протягом 11 років і говорив, що улюбленою стравою Її Величності були креветки, тушковані в горщику на тості із затоки Моркамб. Макгрейді маринував їх у гострій олії, а потім подавав королеві теплими.
Також шеф працював на принца Чарльза та принцесу Діану та ділився рецептом улюбленого сніданку принцеси Уельської.
Король Чарльз полюбляє щось більш традиційне зі страв. І особливу слабкість він має до баранини — м’яса дорослої вівці.
Колишній дворецький Грант Гарролд розповів, що король Чарльз обожнює баранину, це дуже старомодна традиція. «Я пам’ятаю, як раніше він запрошував гостей на обіди з бараниною, і ця страва була в меню. Мені навіть вдалося спробувати, і вона була дуже смачною», — цитує його слова журнал Ok!.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, який улюблений перекус у королеви Камілли.