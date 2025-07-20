Улюблені ласощі монархині: що любила їсти на десерт королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II / © Associated Press

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Королівський шеф Даррен Макгрейді, який був особистим шефкухарем королеви протягом 11 років, розповів, що монархиня любила все, що пов'язане із шоколадом.

Кухар розповів, що зазвичай Єлизавета II обирала скромні порції несолодких страв, але мала слабкість до десертів. Вона видала королівські ордери кондитерам Charbonnel et Walker, Bendicks та Prestat.

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Але найбільше королева любила шоколад, за що її прозвали «шокоголиком». В інтерв'ю журналу Hello 2016 року Макгрейді заявив:

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"Вона вибирала все, що ми включали в меню, де був шоколад, особливо шоколадний пиріг "Шоколадна досконалість" (шаровий шоколадний пиріг з білим і темним шоколадом, посипаний шоколадною стружкою)", - цитує його слова журнал Ok! .

До речі, любов до всього шоколадного передалася її онукові принцу Вільяму - майбутньому королю Великої Британії.

Королева Єлизавета II і її внук принц Вільям Уельський / © Reuters