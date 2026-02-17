Улюблені млинці Єлизавети II: яким начинкам віддавала перевагу королева

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Традиція Масляної походить від 1400-х років, оскільки вважалося, що це останній день, коли потрібно використовувати яйця та жири перед початком Великого посту перед Великоднем.

Це була традиція, в якій брала участь покійна королева, і 2021 року, за рік до її смерті, офіційний сайт королівської сім’ї опублікував список начинок для млинців — і він був неймовірно різноманітний.

Основою для млинців служило «beurre noisette», що перекладається як «смажене масло». Це французький кулінарний метод, при якому несолоне масло розтоплюють доти, доки не випарується вода і молочні жири не набудуть насиченого золотисто-коричневого кольору, створюючи горіховий присмак, пише Hello!.

«Це надає млинцям чудового смаку і зберігає їх вологими», — пояснювалося на королівському сайті. Це стало основою для улюблених начинок покійної монархіні. Тоді ж розповіли, що класичні лимон із цукром та джем із вершками були улюбленими солодкими начинками членів королівської родини, зокрема й королеви Єлизавети II.

Також Її Величність любила млинці з шинкою, сиром та цибулею-пореєм.

Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептом млинців із корицею, які свого часу стали хітом у TikTok.