ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
472
Час на прочитання
1 хв

Улюблені млинці Єлизавети II: яким начинкам віддавала перевагу королева

Свято Масляної вже почалося і триватиме цілий тиждень. Ми вирішили згадати, які млинці любила їсти покійна королева Єлизавета II.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Традиція Масляної походить від 1400-х років, оскільки вважалося, що це останній день, коли потрібно використовувати яйця та жири перед початком Великого посту перед Великоднем.

Це була традиція, в якій брала участь покійна королева, і 2021 року, за рік до її смерті, офіційний сайт королівської сім’ї опублікував список начинок для млинців — і він був неймовірно різноманітний.

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Основою для млинців служило «beurre noisette», що перекладається як «смажене масло». Це французький кулінарний метод, при якому несолоне масло розтоплюють доти, доки не випарується вода і молочні жири не набудуть насиченого золотисто-коричневого кольору, створюючи горіховий присмак, пише Hello!.

«Це надає млинцям чудового смаку і зберігає їх вологими», — пояснювалося на королівському сайті. Це стало основою для улюблених начинок покійної монархіні. Тоді ж розповіли, що класичні лимон із цукром та джем із вершками були улюбленими солодкими начинками членів королівської родини, зокрема й королеви Єлизавети II.

Також Її Величність любила млинці з шинкою, сиром та цибулею-пореєм.

Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептом млинців із корицею, які свого часу стали хітом у TikTok.

Дата публікації
Кількість переглядів
472
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie