Суспільство
183
1 хв

Улюблені в гардеробі: який вигляд мають дві нові стильні сумки принцеси Уельської

У принцеси Уельської Кетрін з'явилася нова улюблена сумка, точніше навіть дві сумки від одного й того самого бренду, з якими вона вже кілька разів з'являлася на публіці.

Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Днями Кейт із сім'єю відвідала великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Ніжний кремовий костюм від Self Portrait принцеса доповнила цього дня туфлями Ralph Lauren та сумочкою DeMellier вартістю 450 доларів.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Раніше ми порівнювали сумки принцеси Кейт і королеви Камілли з великодньої служби і варто зазначити, що вони обидві дуже ефектні.

Раніше Кетрін з'являлася з цією ж сумкою на службі подяки у Вестмінстерському абатстві 8 травня 2025 року в Лондоні, на честь 80-ї річниці Дня Перемоги в Європі.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Також у Кетрін є сумка із темно-коричневої замші – модель Small Hudson теж від DeMellier. З нею ми бачили Її Високість під час візиту до Центру Анни Фрейд у Лондоні у листопаді минулого року.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які обов'язкові чотири предмети носить у своїй сумці принцеса Уельська.

Дата публікації
Кількість переглядів
183
